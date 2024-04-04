更多編輯台推薦新聞：
首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災
產經

首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
生活

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴

中央社聲明

中央社聲明

花蓮地震影響清明連假交通 國道疏運海空加開班次彙整
生活

花蓮地震影響清明連假交通 國道疏運海空加開班次彙整

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
地震資訊
新聞專題
地震資訊3/17
首頁 / 生活

氣象署：國家級警報發布將增彈性 因應震度較大情況

2024/4/4 08:32（4/4 09:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮3日強烈地震，新北市震度達5弱，土城區延和路一棟華廈因地震部分梁柱鋼筋外露，消防局獲報在現場拉起封鎖線，避免民眾靠近發生危險。中央社記者黃旭昇攝 113年4月3日
花蓮3日強烈地震，新北市震度達5弱，土城區延和路一棟華廈因地震部分梁柱鋼筋外露，消防局獲報在現場拉起封鎖線，避免民眾靠近發生危險。中央社記者黃旭昇攝 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）花蓮昨天發生規模7.2地震，氣象署統計至今天上午近8時，共發生314次餘震；由於昨天地震發生時，有7縣市未收到國家級警報，氣象署也將增加彈性，因應於震度較大能適時發出警報。

根據中央氣象署資訊，昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

昨天地震發生時，共7個縣市未發國家級警報，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、高雄市、屏東縣。

氣象署地震測報中心再次說明，國家級警報的發送條件較嚴格，為地震規模達5.0以上且所在地的預估震度達4級以上；但地震預警系統先後預估地震規模僅達6.2及6.8，造成部分縣市的預估震度未達4級。

地震中心也提出未來精進方式，將調整發布門檻有容許誤差的彈性空間，而非僅單一數值，以因應於震度較大時能對民眾適時發出國家級警報。

地震中心補充，雖部分縣市未發布國家級警報，但透過電視台推播地震警報的發送條件為地震規模達5.0以上且任一縣市的預估震度達3級以上，透過12家電視台針對本島各縣市發送警報。

而透過網路推播地震警報的發送條件為地震規模達4.5以上且任一縣市的預估震度達3級以上，也針對全國中小學校園、消防、軍方救災單位等公部門及合約廠商，包含4173所全國中小學、51個消防單位、31個軍方救災單位及其他對象發送警報。

地震中心統計，截至今天上午7時57分止，已發生314次餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共16次、規模4至5共124次、規模3至4共172次。（編輯：林恕暉）1130404

#花蓮縣
#中央氣象署
#國家級警報
#氣象署地震測報中心
延伸閱讀
花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震花蓮地震特搜人員摸黑挺進中橫 救出燕子口11受困遊客[影]花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴花蓮地震天王星大樓傾斜釀死 暫不拆除等檢方搜證
地震資訊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮近海地震規模4.8 最大震度3級
172.30.142.209