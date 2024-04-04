氣象署：國家級警報發布將增彈性 因應震度較大情況

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（中央社記者張雄風台北4日電）花蓮昨天發生規模7.2地震，氣象署統計至今天上午近8時，共發生314次餘震；由於昨天地震發生時，有7縣市未收到國家級警報，氣象署也將增加彈性，因應於震度較大能適時發出警報。

根據中央氣象署資訊，昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

昨天地震發生時，共7個縣市未發國家級警報，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、高雄市、屏東縣。

氣象署地震測報中心再次說明，國家級警報的發送條件較嚴格，為地震規模達5.0以上且所在地的預估震度達4級以上；但地震預警系統先後預估地震規模僅達6.2及6.8，造成部分縣市的預估震度未達4級。

地震中心也提出未來精進方式，將調整發布門檻有容許誤差的彈性空間，而非僅單一數值，以因應於震度較大時能對民眾適時發出國家級警報。

地震中心補充，雖部分縣市未發布國家級警報，但透過電視台推播地震警報的發送條件為地震規模達5.0以上且任一縣市的預估震度達3級以上，透過12家電視台針對本島各縣市發送警報。

而透過網路推播地震警報的發送條件為地震規模達4.5以上且任一縣市的預估震度達3級以上，也針對全國中小學校園、消防、軍方救災單位等公部門及合約廠商，包含4173所全國中小學、51個消防單位、31個軍方救災單位及其他對象發送警報。

地震中心統計，截至今天上午7時57分止，已發生314次餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共16次、規模4至5共124次、規模3至4共172次。（編輯：林恕暉）1130404