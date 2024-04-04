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花蓮地震特搜人員摸黑挺進中橫 救出燕子口11受困遊客[影]

2024/4/4 08:32（4/4 10:01 更新）
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮發生強震，太魯閣國家公園有逾600人受困山區，花蓮縣消防局昨晚摸黑挺進台8線中橫公路，在燕子口救出11名受困遊客，今早將持續朝九曲洞及天祥前進。

花蓮縣消防局代理副局長李龍聖今天指出，北埔消防隊及特搜隊員摸黑挺進台8線中橫公路，昨天晚間8時許前進到燕子口，接觸到11名遊客。

李龍聖說，11遊客分別為8名本國籍、3名外籍人士，由特搜隊員接駁帶回安置，人員皆平安。

因中橫公路沿途有多處落石、草木掉落，公路局上午持續清除，李龍聖說，已將前進指揮所設置在太魯閣國家公園管理處，搜救人員與公路局人員合作，已挺進台8線171公里處。

李龍聖說，山區通訊狀況不良，會視現場回報狀況，若安全無疑，會增加人力救援。

根據太管處統計資訊，園內住宿遊客包括晶英酒店、天祥活動中心、山月村住客及工作人員約600多人，晶英酒店還有4車40多名員工受困在九曲洞附近。（編輯：李錫璋）1130404

#台8線中橫公路
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#花蓮地震
#花蓮縣消防局
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花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，中橫公路有多處落石、草木掉落，燕子口販賣部也受強震影響毀損。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
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花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，多處土石崩落，停放在中橫公路燕子口販賣部的車輛布滿土灰。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
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花蓮3日強震，造成多處屋損及道路坍塌，位於中橫公路的燕子口販賣部嚴重毀損，內部凌亂不堪。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
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