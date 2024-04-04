花蓮地震受困1夜獲救 礦區員工：落石像子彈無法閃

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮強震，台泥和平礦區對外道路中斷，有68名員工受困山區；和仁山區嘉盛實業也有員工受困。空勤直升機今天出動空投物資及救援。員工形容，石頭像子彈一樣落下，不知怎麼閃。

花蓮昨天上午發生規模7.2地震，台泥和平礦區因地震導致落石，聯外道路中斷，台泥子公司合盛礦業有68名員工受困礦區，目前集中在礦區辦公室。

受困在山區的員工告訴中央社記者，昨天地震山區土石崩落，2名員工1人骨折、1人身體不適，昨天先由空勤直升機帶下山治療，目前山區物資存量充足，除了等待搶通外，也會另覓其他下山道路。

空勤直升機今天出動，前往和平礦區空投口糧、睡袋等。

另外，嘉盛實業也有員工受困和仁山區，空勤直升機上午出動，陸續將傷患、受困員工載運下山。

受困在和仁山區的朱姓員工說，山上一直有落石，像子彈一樣，不知道該往哪跑，大家跑到沙包旁躲著，有1人受傷，目前礦區還有3人等待救援。（編輯：李錫璋）1130404