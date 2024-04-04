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空拍機探勘中橫災情 找到晶英酒店員工[影]

2024/4/4 10:13（4/4 11:26 更新）
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮強震造成中橫公路交通中斷，40多名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中遇落石受困，經空拍機勘災，在175公里處附近明隧道發現民眾搖旗求救，確認是晶英酒店受困員工。

太魯閣晶英酒店50名員工昨天上午分搭4輛車上山上班，途中卻遇強震，一度傳出失聯消息，直到3名員工昨天下午徒步走回飯店，消息才曝光，引起關注。

公路局今天上午6時許出動空拍機探勘沿途台8線中橫公路災情，在175公里處明隧道發現一群受困民眾，搖紅旗、揮手求救，依畫面後方車輛判斷，應該是晶英酒店員工，目前待公路搶通後進入救援。

交通部公路局東區養護工程分局副分局長陳柏成指出，晶英酒店員工分兩批，一批在約在175公里處明隧道、另一批26人在距離約3公里的九曲洞等待救援，截至上午10時公路局已搶通到約175.6公里處，距離明隧道僅500公尺，但邊坡持續零星落石，正在等待邊坡穩定。

中橫沿路多處落石、坍方，數百人受困山區，無法對外通訊。陳柏成指出，搶災人員從西端南投縣武嶺、東端花蓮縣太魯閣口，出動30多人分兩端搶通。

陳柏成指出，東端沿途多為落石，清除後即可挺進，昨天晚上已挺進到燕子口，今天持續往西端移動；西段從台8線107公里前進，在142公里處遇到約2層樓大石塊，正調度北區大型機具前往清除，西端搶通作業受阻。

花蓮縣消防局搜救大隊等單位組成救援小組，在太魯閣國家公園管理處前待命，視搶通狀況挺進救援。（編輯：黃世雅）1130404

花蓮強震造成中橫公路交通中斷，40多名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中遇落石受困，經空拍機勘災，在台8線中橫公路175公里處附近明隧道發現受困員工求救。（公路局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
花蓮強震造成中橫公路交通中斷，40多名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中遇落石受困，經空拍機勘災，在台8線中橫公路175公里處附近明隧道發現受困員工求救。（公路局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
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