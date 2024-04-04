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花蓮強震 警政署指派保五總隊等40警力協助災區

2024/4/4 10:54
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（中央社記者劉建邦台北4日電）警政署表示，花蓮強震，署長黃明昭指派花蓮港務警察總隊及保安警察第五總隊，自今天起輪流支援40名警力投入災區協助，並要求應妥適規劃勤務，盼提高見警率，以安定民心。

警政署發布新聞資料指出，花蓮強震，造成當地大樓倒塌及蘇花公路大規模落石坍方，警政署第一時間配合內政部，啟動災害應變機制，派遣花蓮港務警察總隊、保安警察第五總隊等警力馳援災區，全力協助救災、交管，統計至今天止已動員警力2916人。

警政署表示，黃明昭已通令全國各警察機關，全力配合地方政府進行災情查報、緊急救難及災區警戒等工作，並透過災情通報機制，隨時掌握各地災情，以利調派警力維持秩序及交通疏導，並針對遭逢災變或需幫助民眾，提供即時關懷協助，安定民心。

警政署指出，除花蓮縣警察局全力投入協助災區警戒與交管，並指派花蓮港務警察總隊及保安警察第五總隊警力先行進災區援助，從今天起每天輪流支援40名警力投入救災。

黃明昭也指示警局應妥適規劃勤務，使執勤員警能適時輪替休息，另通報執勤員警注意自身安全，且加強災區巡邏，提高見警率，以安定民心，讓災區民眾儘速回復正常生活。

此外，警政署表示，已要求各警察機關加強規劃針對清明連假各項疏導工作，包含針對轄區公墓及生命園區周邊、觀光旅遊景點等易壅塞地點，事前妥適規劃解決方案及疏導管制勤務，並落實執行，遇有因災況的交通管制，也呼籲民眾耐心配合警方疏導，共同維護交通順暢及安全。（編輯：黃世雅）1130404

#花蓮地震
#黃明昭
#警政署
#花蓮港務警察總隊
花蓮災情
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