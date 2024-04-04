花蓮強震災阻路段增至8處 2處災情擴大延後通行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北4日電）花蓮強震後，公路局今天上午統計最新災情，省道坍方落石受阻路段從7處增至8處，其中台8線中橫公路天祥隧道西口及九曲洞路段因災情擴大，預計搶通時間也延後。

公路局上午最新統計，花蓮強震後省道災阻路段都在蘇花公路與中橫公路，並從7處增至8處。

公路局表示，因災情擴大，中橫公路九曲洞路段及中橫公路天祥隧道西口落石坍方，雙向阻斷，預計分別延後到今天傍晚6時及明天下午2時搶通。

據公路局資料，其他災阻路段及搶通時間，分別是台中市和平區台8線臨37便道6K+800~23k中橫便道，13處邊坡坍方全車道封閉阻斷，預計6日傍晚6時搶通。

花蓮縣秀林鄉台8線141K+100~142K+200（慈恩路段）落石坍方，雙向阻斷，預計4日晚間8時搶通；台8線158k（豁然亭路段）落石坍方，雙向阻斷，搶修勘災困難，尚無搶通間；台8線161K+800（迴頭彎路段）落石坍方，雙向阻斷，預計5日傍晚6時搶通。

花蓮縣秀林鄉台9線（蘇花公路）158K+600（下清水橋）落橋阻斷，預計6日傍晚6時時搶通先供小型車通行；台9丁線（舊蘇花公路）61K+300~61K+有700大片落石，雙向阻斷，搶通時間待評估。（編輯：陳政偉）1130404