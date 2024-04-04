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花蓮慈濟醫院收治84名病患 1加籍男遭落石砸中骨折

2024/4/4 12:41
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（中央社記者張祈、洪學廣花蓮縣4日電）花蓮昨天近海地震致民眾傷亡，慈濟醫院統計震後至今天上午共收治84名病患，其中4人重傷，當中有1人是加拿大籍男子，被落石砸到骨折，目前仍在加護病房。

台灣東部海域昨天發生規模7.2地震，花蓮多處發生災情，花蓮慈濟醫院統計從昨天到今天上午8時共收治84名病患，其中重傷者有4人、中度受傷21人、輕度59人。重傷者中有1名75歲男子是在家中跌倒OHCA（到院前心肺功能停止），送醫急救不治；另2人在外科加護病房，主要是頭部創傷，狀態穩定；剩餘1人在內科加護病房，則是因為地震受驚嚇心臟有些問題。

花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅接受媒體聯訪表示，昨天上午7時58分地震後立刻啟動一級大量病患收治機制，約2到3分鐘就集合168名醫護人員、52名急診人員，分輕中重度檢傷分類，把病人安頓好。

李毅也提到，收治病患中有1人是加拿大籍男子，被落石砸到骨折，目前仍在加護病房治療中。

李毅說，目前收治病患中有1人是肋骨骨折，但其眼見一旁的人被落石砸中往生，相較骨折心理受創更大。（編輯：黃世雅）1130404

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