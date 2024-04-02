警政署春祭追悼英靈 黃明昭慰問基隆警蘇昱鴻父母

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）警政署今天於警察公墓舉行春祭典禮，署長黃明昭率員主祭追悼警察英靈；2月間殉職的基隆員警蘇昱鴻骨灰、牌位安奉在警察公墓，黃明昭也當面慰問蘇昱鴻父母。

基隆市24歲警員蘇昱鴻2月間遭衝進派出所的車撞擊殉職，骨灰、牌位安奉在警察公墓；蘇昱鴻父母今天到警察公墓，向黃明昭表達希望仍在警專求學的蘇昱鴻妹妹畢業後能分發到航警局，黃明昭現場給予承諾並慰問家屬要多加堅強。

內政部警政署發布新聞稿表示，民國113年春祭歷年因公殉職暨病故警察人員典禮上午於北市內湖警察公墓舉行，黃明昭主祭並率員代表祭悼，追緬歷年來因公殉職和積勞病故的警察，告慰已故警察先賢盡忠職守、伸張正義英靈。

新聞稿指出，典禮在莊嚴樂聲伴隨下，黃明昭向忠靈祠已故警察先賢靈位上香、獻祭品，隨後司儀宣讀祭文，再率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮及默念，感念先賢的英勇事蹟與為國犧牲，並致上最深哀悼與敬意。

警政署表示，黃明昭上任以來，為表彰各警察機關歷年因公殉職員警對國家社會貢獻，並提供員警、遺族及民眾緬懷悼念處所，歷經年餘規劃籌設，今年起於署內「警察史蹟館」增設「捍衛治安、警之典範」因公殉職警察人員紀念專區，將先賢們的英勇事蹟永存警史。

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另外，內湖警察公墓也逐步推動公墓公園化政策目標，致力改善園區各項設施及環境綠美化，深獲警察遺眷肯定，並持續向行政院爭取經費，規劃更新塔櫃及靈位牌，以打造莊嚴肅穆追思園地。

警政署提到，為增加葬厝量能、提升服務品質及照顧中南部地區員警，已研訂「警察公墓南區分址中長程個案興建計畫」，並陳報主管機關審議，將可擴大照護消防、海巡、警察人員，以撫慰警察先賢先烈犧牲奉獻的精神。（編輯：蕭博文）1130402