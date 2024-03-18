巡路員安息會 父婉拒賠償：人死不記仇

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）簡姓男子日前開車撞死巡路員劉冠群，劉家今天舉辦安息會。劉父說，簡母曾表達道歉會賠償，這筆錢他決定請簡母留用，且人死不記仇，既然人已走了，就沒有原諒不原諒問題。

「劉冠群安息聚會」上午在基隆市殯葬管理所永寧廳舉行，會場擺放白色鮮花，螢幕則播放著劉冠群生活照，親友手持蠟燭，在司儀引領下追思劉冠群，基隆市長謝國樑到場，雙手合十向家屬鞠躬致意。

劉父受訪表示，今天是兒子的安息聚會，會場播放兒子生前點點滴滴，兒子是名非常孝順的孩子，但發生這起意外也沒辦法，只希望兒子能安息在主的懷裡。

劉父說，簡母日前在里長陪同下向他道歉，之前簡母提到願意將簡男的保險金賠償給他，經商量後，他一度接受這筆賠償金，最後改變心意，因為簡母生活也不好過，而他有兒子的保險理賠，決定請簡母留下簡男的保險金「不用給我們」。

劉父表示，簡母聽到後一直牽著他哭泣，他告訴簡母「妳要堅強，我們也要堅強」，大家好好過日子。

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至於是否會選擇原諒，劉父說，兒子犯罪和母親無關，原諒的對象應該是簡男，但「簡男已經走了，人死不記仇，既然已經走了，就沒有什麼原諒不原諒的問題」。

簡男2月29日在貢寮澳底漁港偷走貨車，沿台62線往基隆方向行駛時，撞上劉冠群騎乘的機車，劉冠群跌落邊坡傷重不治，簡男隨後衝入八堵分駐所，員警蘇昱鴻閃避不及遭撞死，簡男徒步逃到一旁鐵軌，遭火車撞擊當場死亡。（編輯：方沛清）1130318