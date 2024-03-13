八堵所受傷女警返回崗位服勤 署長黃明昭慰問

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）簡姓男子日前駕駛小貨車衝入八堵分駐所，造成員警蘇昱鴻死亡和廖姓女警受傷，廖員昨天已返回工作崗位，警政署長黃明昭今天前往分駐所，致贈紅包慰問廖員。

事件發生後，基隆市警察局第三分局安排廖員在家休養，廖員已在昨天返回工作崗位服勤，黃明昭今天在基隆市警察局長翁群能陪同下，前往八堵分駐所，除慰問廖員外，並關心八堵分駐所員警身心狀況，和查看分駐所防護措施。

黃明昭接受媒體訪問表示，對於蘇昱鴻的離世感到遺憾，分駐所相關勤務需要正常運作，今天前來慰問並鼓勵所內員警。雖然蘇員的治喪事宜已告一段落，但後續對於家屬的需求，也請基隆市警局瞭解並予以協助。

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市警局已在八堵分駐所門口裝設高強度防撞鋼架阻隔設施，值班台則安裝3A等級防彈玻璃，確保員警執勤安全，至於其他派出所是否也會加強防護措施，翁群能表示，警局會因地制宜規劃，盡可能融入現地，最重要是一定要達到安全防護能量。

八堵分駐所所長鄧毓薰說，因為分駐所人力較少，所以同事之間感情都非常好，大家對於蘇昱鴻的離去都感到不捨。（編輯：張銘坤）1130313