基隆警蘇昱鴻出殯 所長：派出所修好但傷無法癒合

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（中央社記者高華謙新北12日電）基隆24歲警員蘇昱鴻遭衝進派出所的車撞死，告別式今天舉行。所長鄧毓薰悲痛表示，雖然派出所已修好，但大家的傷口無法癒合，希望蘇昱鴻帶著大家的祝福與愛繼續旅程。

新北市貢寮區簡姓男子2月29日駕駛一輛偷來的小貨車，先在台62線撞死劉姓巡路員，再衝入基隆市警察局第三分局八堵分駐所撞死值班台的蘇昱鴻；簡男隨後棄車逃逸，在暖暖平交道遭台鐵區間車撞擊身亡。

蘇昱鴻告別式今天上午在新北市立殯儀館舉行，多名基隆市警員與蘇昱鴻的同學出席哀悼，包括內政部長林右昌、內政部政務次長吳容輝、國民黨金門縣立委陳玉珍、警政署長黃明昭、新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑等人都到場致意。

司儀表示，蘇昱鴻是金門人，也是家中長子，為人豪爽耿直、誠懇熱情，會陪伴從事室內裝潢的父親工作，閒暇之餘常打電話給金門的爺爺奶奶，是非常孝順的孩子，平時在派出所也很關懷轄內弱勢民眾。

八堵分駐所所長鄧毓薰在告別式中哽咽表示，雖然蘇昱鴻在分駐所僅短短4個月，但過程中點點滴滴都烙印在每個人心中。蘇昱鴻實習後馬上就有能力獨當一面、有條不紊受理案件，讓民眾、同事與長官安心且讚賞。

鄧毓薰說，蘇昱鴻在他們這群學長姊心中是個暖男，除了能按時完成份內工作，也會主動詢問其他人是否需要協助；面對需要幫助民眾，也能以同理心不吝伸出援手，與蘇昱鴻相處過的人都能感受到滿滿的溫暖。

鄧毓薰說，這一週多來，雖然派出所已修復完畢，但大家心中的傷口卻永遠無法癒合，這一切都來得太突然，大家充滿不捨，希望蘇昱鴻能帶著親友、同學等最誠摯的祝福與愛，繼續生命的下一個旅程，「再見了，昱鴻」。

告別式過程中，除了為蘇昱鴻覆蓋國旗、警旗，最後黃明昭也率在場所有警察舉手敬禮。黃明昭接受媒體聯訪時談及家屬請託時表示，關於家屬希望蘇昱鴻就讀警專的妹妹能回家鄉金門服務，警政署將協助；另外，也在協調相關單位將蘇昱鴻安座在軍人公墓，這段時間會暫時在警察公墓，都會安排妥適。

吳容輝接受媒體聯訪時說，會極力爭取預算改善警察安全防護設施，包括設備與裝備等，警政署也已要求各縣市警察局加強派出所安全防護，這工作非常重要，會加速辦理。

陳玉珍向媒體表示，會全力協助蘇昱鴻的妹妹回家鄉金門服務；此外，警政署也要檢討派出所等單位的防護措施，基層警員服務大眾，生命安全也不能受威脅。謝國樑則婉拒媒體受訪並表示，防護措施一定要努力加強，他今天真的很難過。（編輯：郭諭儒）1130312

基隆24歲警員蘇昱鴻日前遭衝進派出所的車輛撞擊死亡，告別式12日上午在新北市立殯儀館舉行。中央社記者高華謙攝 113年3月12日