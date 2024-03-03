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防車輛衝撞 花蓮吉安分局前停警用機車或巡邏車

2024/3/3 15:08（3/3 16:33 更新）
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基隆市警察局第三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻值勤時遭衝入的貨車撞及殉職，花蓮縣警察局吉安分局（圖）考量分局前方受限空間，以警用機車和巡邏車視狀況停放，阻絕車輛衝撞。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月3日
基隆市警察局第三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻值勤時遭衝入的貨車撞及殉職，花蓮縣警察局吉安分局（圖）考量分局前方受限空間，以警用機車和巡邏車視狀況停放，阻絕車輛衝撞。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月3日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）基隆市警察局八堵分駐所警員蘇昱鴻值勤時遭衝入的貨車撞死殉職，花蓮縣警局盤點各所狀況，初步停放巡邏車做緩衝，吉安分局前方受限空間，以警用機車和巡邏車視狀況停放。

花蓮縣警局表示，遵照警政署指示，針對縣警局保安隊、交通隊、5分局及67個分駐、派出所、1個檢查所等單位進行駐地安全狀況盤點。經了解各分駐、派出所駐地外圍環境，區分為有無圍牆、大門入口為高階梯圓環式、中台階、低台階等形式，狀況各有不同。

為減緩車輛直行衝撞，花蓮縣警察局要求各所，現階段先將巡邏車停放在所前做緩衝，已有部分分局自行加裝護欄。

不過昨天有網友上傳吉安警分局門口停放3輛警用機車，質疑有作用嗎？

吉安警分局副分局長李振華今天說明，吉安分局駐地位處路口，不能排除有不法人士有模仿衝撞警察駐地的可能，但考量分局駐地前方空間縱深不足，不便將巡邏車直向停放，所以在巡邏車全數出勤時，改以警用機車作為阻材；如有巡邏車在駐地時，會以巡邏車橫向停放方式來阻絕衝撞。（編輯：黃世雅）1130303

#花蓮縣警局
#八堵分駐所
#蘇昱鴻
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