防車輛衝撞 花蓮吉安分局前停警用機車或巡邏車

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）基隆市警察局八堵分駐所警員蘇昱鴻值勤時遭衝入的貨車撞死殉職，花蓮縣警局盤點各所狀況，初步停放巡邏車做緩衝，吉安分局前方受限空間，以警用機車和巡邏車視狀況停放。

花蓮縣警局表示，遵照警政署指示，針對縣警局保安隊、交通隊、5分局及67個分駐、派出所、1個檢查所等單位進行駐地安全狀況盤點。經了解各分駐、派出所駐地外圍環境，區分為有無圍牆、大門入口為高階梯圓環式、中台階、低台階等形式，狀況各有不同。

為減緩車輛直行衝撞，花蓮縣警察局要求各所，現階段先將巡邏車停放在所前做緩衝，已有部分分局自行加裝護欄。

不過昨天有網友上傳吉安警分局門口停放3輛警用機車，質疑有作用嗎？

吉安警分局副分局長李振華今天說明，吉安分局駐地位處路口，不能排除有不法人士有模仿衝撞警察駐地的可能，但考量分局駐地前方空間縱深不足，不便將巡邏車直向停放，所以在巡邏車全數出勤時，改以警用機車作為阻材；如有巡邏車在駐地時，會以巡邏車橫向停放方式來阻絕衝撞。（編輯：黃世雅）1130303