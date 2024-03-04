防車輛衝撞 各警局因地制宜研議硬體阻絕設施

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（中央社4日綜合報導）基市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻，在派出所值勤時遭衝入貨車撞死殉職，為強化安全，基隆、新北、桃園、台中、高雄、花蓮警局盤點各勤務處所狀況，因地制宜研議各項硬體阻絕設施。

基隆市長謝國樑2023年春安期間，提出派出所門口設置防撞車擋的必要性，基隆市警察局第二分局正濱派出所於去年2月接獲指示後，已於去年3月完成設置2座ㄇ型鋼。

謝國樑昨天前往正濱派出所慰勤，對於派出所裝設ㄇ型鋼予以肯定，並請警察局清點轄內各派出所安全性，加強設置阻絕設備，避免有類似撞擊事件發生。

新北市警察局表示，現正徵求各分局意見，在緊急應變措施建議中，主要是購置大型水泥花盆，可兼具防撞及美觀作用，另外就是在值班台下增置防撞桿，但目前仍未定案。

但也有基層員警向中央社記者表示，在城鄉不同區域的派出所有不同地形地物的環境限制，甚至門口直接臨路，要有統一作法很難，或許因地制宜調整值班台位置，也是一個可以思考的作法。

桃園市警察局表示，勤務處所3階梯以下或無階梯平面、緩坡者共79處，將優先規劃強化硬體阻隔設施，例如門口放置紐澤西護欄、防撞立樁、防撞桶、車阻柱或值班台設防護盾、鋼樑、固定等並採增設平台階梯、加強縱深、停車空間規劃等措施。

同時也提升安全防護機制，依勤務處所正門前狀況、周邊車道動線增設警示設施，例如監視器、偵測感應警報器。

台中市警察局透過文字稿表示，目前各單位駐地3年內新建工程均有考量相關安全措施，例如：大雅分局門口設置車道彎、南屯派出所設置階梯等。

已配合警政署指示辦理，調查各駐地安全措施，針對處於高風險環境位置入口，研擬加設防撞柱或調整值班台位置等預防措施；台中市警察局全面檢視、加強所屬警察駐地安全。

高雄市警察局表示，已通盤檢討轄內各分局、分駐（派出所）大門前出入口安全情形，並針對無階梯、鄰近大路邊等派出所，視現場建物設置條件及相關建築法規，進一步研議如何加裝安全措施，因地制宜強化駐地安全。

初步先以各派出所地形、地物狀況停放警備車於門前方式，減緩值班人員直面接受外來衝擊危險；其他防護性方法，還再研議當中。

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花蓮縣警察局表示，已對保安隊、交通隊、各分局及67個分駐（派出）所、1個檢查所等單位進行現有駐地安全狀況盤點，各分駐（派出）所駐地外圍環境阻絕設施情形現況分別有圍牆、無圍牆，大門入口型式分為高階梯圓環式、中台階、低台階等型式。

為減緩車輛直行衝撞，目前已要求各所（隊），將警用巡邏車放置所（隊）前作為緩衝，另研擬在各所（隊）辦公處所前，以增設鐵護欄或紐澤西護欄等方式，提升防護性，維護駐地安全。（編輯：陳仁華）1130304