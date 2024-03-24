更多編輯台推薦新聞：
野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園警蔡淳宇緝匪槍戰中彈後反擊10餘槍 送醫後無大礙

2024/3/24 12:12（3/24 13:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市23日晚間發生警匪槍戰。桃園市警局桃園分局分局長吳明彥24日凌晨表示，桃園區景福派出所遭不明人士開槍襲擊，經勤指中心通報攔截圍捕，於永安路攔查時，埔子派出所蔡姓員警遭歹徒槍擊左肩受傷，桃園分局最終將楊男緝捕歸案並起出2把手槍、1把衝鋒槍。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月24日
桃園市23日晚間發生警匪槍戰。桃園市警局桃園分局分局長吳明彥24日凌晨表示，桃園區景福派出所遭不明人士開槍襲擊，經勤指中心通報攔截圍捕，於永安路攔查時，埔子派出所蔡姓員警遭歹徒槍擊左肩受傷，桃園分局最終將楊男緝捕歸案並起出2把手槍、1把衝鋒槍。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市昨晚發生警匪槍戰，員警蔡淳宇左肩中彈倒地仍英勇反擊10餘槍。警方指出，蔡淳宇送醫後，今天清晨順利取出彈頭，隨後轉入病房休養中，已無大礙。

桃園市警察局桃園分局今天表示，蔡淳宇緝匪時發生槍戰左肩中1槍倒地，被送往林口長庚醫院治療，清晨3時30分許已順利取出彈頭，清晨5時30分許轉入病房休養中，已無大礙。

桃園警分局埔子派出所副所長姜之維指出，昨晚執行取締酒駕勤務後返回，在接獲追捕消息後，蔡淳宇立即與另名員警就開警車衝出圍捕，正好在派出所前遭遇楊姓嫌犯，立即迴轉追緝。

他表示，沒想到下車不久蔡淳宇就中彈，看到蔡淳宇肩膀流血倒地，他哽咽地說「如果我們來得及4人一起出去結果可能不同。」

姜之維說，22歲蔡淳宇是警專39期生，蔡淳宇的父親去年從台中交通警察大隊小隊長退休，蔡淳宇在耳濡目染下也從事警職，民國111年9月分發到桃園警分局埔子派出所服務，平時總一馬當先，更常查獲毒品、通緝犯。

蔡淳宇透過同仁表示，他在家中排行老二，家中除父親外無人從警，因為憧憬父親所以也選擇當警察，他坦言當時中彈後心情很緊張，但第一時間更擔心有無其他人受傷，他不會因此影響心情，會繼續在警職上努力。（編輯：戴光育）1130324

延伸閱讀
桃園警匪槍戰1警傷 嫌犯疑遭查緝槍炮案不滿犯案防車輛衝撞 各警局因地制宜研議硬體阻絕設施
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.226