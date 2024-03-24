桃園警蔡淳宇緝匪槍戰中彈後反擊10餘槍 送醫後無大礙

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市昨晚發生警匪槍戰，員警蔡淳宇左肩中彈倒地仍英勇反擊10餘槍。警方指出，蔡淳宇送醫後，今天清晨順利取出彈頭，隨後轉入病房休養中，已無大礙。

桃園市警察局桃園分局今天表示，蔡淳宇緝匪時發生槍戰左肩中1槍倒地，被送往林口長庚醫院治療，清晨3時30分許已順利取出彈頭，清晨5時30分許轉入病房休養中，已無大礙。

桃園警分局埔子派出所副所長姜之維指出，昨晚執行取締酒駕勤務後返回，在接獲追捕消息後，蔡淳宇立即與另名員警就開警車衝出圍捕，正好在派出所前遭遇楊姓嫌犯，立即迴轉追緝。

他表示，沒想到下車不久蔡淳宇就中彈，看到蔡淳宇肩膀流血倒地，他哽咽地說「如果我們來得及4人一起出去結果可能不同。」

姜之維說，22歲蔡淳宇是警專39期生，蔡淳宇的父親去年從台中交通警察大隊小隊長退休，蔡淳宇在耳濡目染下也從事警職，民國111年9月分發到桃園警分局埔子派出所服務，平時總一馬當先，更常查獲毒品、通緝犯。

蔡淳宇透過同仁表示，他在家中排行老二，家中除父親外無人從警，因為憧憬父親所以也選擇當警察，他坦言當時中彈後心情很緊張，但第一時間更擔心有無其他人受傷，他不會因此影響心情，會繼續在警職上努力。（編輯：戴光育）1130324