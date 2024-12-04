國家警光獎登場 桃園警蔡淳宇中槍奮勇緝匪獲殊榮

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）國家警光獎今天舉行頒獎典禮，共計82組得獎團隊及個人獲獎。其中，桃園市警察局員警蔡淳宇在今年3月的警匪槍戰中，身中3槍仍奮勇反擊擒抓歹徒，獲個人組績優警察甄選第1名。

中華民國警察之友總會今天在警政署舉行「113年國家警光獎頒獎典禮」，包括內政部劉世芳、警政署長張榮興和警友總會理事長蔡明忠都出席頒獎。

劉世芳致詞時連說2次「國家有你們真好」，時時刻刻都在維護國家的安全，今天獲獎者，也代表國家在治理上的小小獎勵，這些烙印的榮譽都非常不簡單，使得台灣的治安在亞洲是首屈一指，在全球也是名列前茅。

隨即，張榮興指出，自己也曾參與規劃過2屆的警光獎活動，並感謝警友總會顧問葉國一每年慷慨解囊新台幣1000萬元作為鼓勵獎金，讓警光獎媲美為警界的金馬獎，今年從全國各警察機關薦報87個團體及98名個人績優事蹟中，甄選出30個績優團體及52名個人績優員警，恭喜得獎者獲得此努力成果。

得獎名單部分，桃園市警察局警務佐蔡淳宇在個人組綜合評量類獨占鰲頭，他在今年3月23日接獲通報有歹徒朝派出所掃射14槍後逃逸刻出發進行攔截圍捕，成為當天線上警網最先迎擊歹徒者的員警，雙方槍戰駁火，造成蔡淳宇身體3處遭子彈擊中，經奮勇反擊後，成功將歹徒繩之以法。

另外，團體組偵查犯罪類第1名為台北市警察局，於去年5月至今年6月間，總計偵破電信網路詐騙集團375件、查緝車手3008人，有效遏止詐欺犯罪；另，檢肅治平專案目標86件、共犯652人、查扣不法所得折合新台幣1億560萬餘元，確實斬斷黑幫金流。

同時，還查獲供毒犯嫌1396人，掃蕩供毒來源成效卓著；查獲槍枝124枝、各類子彈2522顆，徹底維護治安、保護民眾安全而獲獎。

活動現場，特別邀請警界知名唱將、桃園市警察局主任林永清及偵查員邵怡絜獻唱。

警政署表示，每名受獎者均是在日新月異的挑戰中，維護治安或交通工作著有功績者，其核心價值在避免民眾遭受不法侵害，並打造更美好的生活，也期勉獲獎者在接受表揚後，能勇於承擔更大的挑戰。（編輯：方沛清）1131204