桃園警匪槍戰 嫌犯住處搜出大批空氣槍及瓦斯槍

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市昨晚發生警匪槍戰，造成1員警中槍送醫，警方今天表示，楊姓犯嫌身穿防彈背心似乎早有預謀，除在其車上搜出3把改造槍械及30顆子彈，住處更搜出大批空氣槍及瓦斯槍。

桃園市警察局桃園分局景福派出所昨晚10時51分許遭楊嫌駕車開槍襲擊，幸無人員受傷。案發後，警方立即通知勤指中心通報線上攔截圍捕，員警蔡淳宇昨晚間11時7分許在桃園區永安路及力行路口發現涉案車輛。

蔡淳宇喝令楊嫌下車，但遭楊嫌連開數槍，造成蔡淳宇左肩中1槍倒地，蔡淳宇忍痛反擊10餘槍阻止楊嫌逃逸，最後於昨晚11時20分許以優勢警力壓制逮捕楊嫌。

桃園市警察局長吳坤旭今天上午接受媒體聯訪表示，檢視現場僅楊嫌1人，楊嫌也遭警方擊中在左後背心上有1顆彈痕，但楊嫌有穿防彈衣所以無外傷。初步了解，警方開了50多槍、嫌犯則開了30多槍。

吳坤旭說，警方持續調閱周邊監視器及偵訊，釐清有無其他涉案共犯在逃，因楊嫌穿著防彈衣可見有預謀，相關動機將深入調查。警詢後將依殺人、妨害公務及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

桃園警分局偵查隊長陳志維表示，現場查獲1把改造長衝鋒槍及2把短改造手槍、30發左右子彈，至於是使用哪把槍枝攻擊，還要再釐清，警方在現場查獲槍枝與楊嫌在網路張貼照片槍枝並不相同。

陳志維說，警方後續在楊嫌家中搜出大批瓦斯槍及空氣槍，包括楊嫌案發前在臉書（Facebook）發文並貼出的3把槍，不排除是準備進行改造，將深入調查。

桃園市警局表示，去年5月配合內政部警政署執行掃黑專案及檢肅非法槍械時，刑警大隊就曾接獲情資，查獲疑為幫派分子的楊嫌為防身而持有槍械。經長期蒐證，在楊嫌桃園市龜山區住處查獲大批空氣槍，經篩檢有2支空氣槍具殺傷力，全案移送桃園地方檢察署偵辦。

針對楊嫌聲稱因不滿警方疑吃案才犯案，警方指出，並沒有吃案等情形，作案動機等仍待調查。（編輯：戴光育）1130324