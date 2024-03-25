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警匪駁火基層指未提醒犯嫌有槍 桃園分局：有持續補充資訊

2024/3/25 14:49（3/25 15:52 更新）
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桃園市23日晚間發生警匪槍戰，有基層員警表示，勤務指揮中心沒有告知犯嫌持有槍械。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月24日
桃園市23日晚間發生警匪槍戰，有基層員警表示，勤務指揮中心沒有告知犯嫌持有槍械。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月24日
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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市23日發生有人朝派出所開槍並槍傷員警案，有基層員警在臉書發文指出，勤務指揮中心通報攔截圍捕未提醒犯嫌有槍，置員警於危險；桃園警分局今天說，過程有持續補充資訊。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧在臉書（Facebook）表示，臉書粉絲專頁「靠北police」內容提及，23日夜間的警匪槍戰，勤務指揮中心沒有告知犯嫌持有槍械，僅稱「涉及刑事案件」，讓支援警力陷於危險中。

桃園市警察局桃園分局分局長吳明彥下午接受媒體聯訪表示，依據警察機關勤務指揮中心作業規定，分局勤指中心接獲重大或敏感案件，應立即以無線電呼叫線上警力，前往處理進行攔截圍捕且隨時補充最新資訊給線上人員知悉。

吳明彥指出，景福所遭槍擊自案發到緝獲犯嫌僅29分鐘，期間線上攔截警網與歹徒發生4次警匪駁火，線上攔截員警經由無線電及補充通訊內容均已獲知犯嫌持有槍械，過程中大家群策群力。

吳明彥說，因事發突然、緊急，且第一時間勤務指揮中心掌握資訊不完整，僅能就已知涉案車型、車號，立即通報線上警網進行攔截圍捕並隨時補充現場資訊，並提醒注意執勤安全。

吳明彥表示，分局針對重大或敏感案件通報攔截圍捕時的即時性及精準性，將檢討策進、並持續加強員警教育訓練，如遇相關突發緊急狀況，將即時案況精準通報線上員警知悉，以確保執勤安全。（編輯：李錫璋）1130325

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