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男子旅館遭毆延誤就醫身亡 凶嫌稱為8萬元起衝突

2024/3/11 12:10（3/11 12:46 更新）
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邱姓男子（右2）涉嫌在桃園市一處汽車旅館毆打陸姓友人，又因延誤送醫導致陸男身亡。邱男11日上午被警方依殺人罪移送偵辦，邱男供稱，懷疑身上帶的新台幣8萬元遭陸男偷走才發生衝突。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月11日
邱姓男子（右2）涉嫌在桃園市一處汽車旅館毆打陸姓友人，又因延誤送醫導致陸男身亡。邱男11日上午被警方依殺人罪移送偵辦，邱男供稱，懷疑身上帶的新台幣8萬元遭陸男偷走才發生衝突。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月11日
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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）邱姓男子涉嫌在桃園市一處汽車旅館毆打陸姓友人，又因延誤送醫導致陸男身亡。桃園分局今天表示，昨晚已將涉案的邱男與吳女緝捕到案，邱男供稱懷疑8萬元遭偷走才發生衝突。

桃園市警局桃園分局分局長吳明彥接受媒體聯訪表示，昨天中午接獲轄區汽車旅館報案，清理房間時發現血跡，但現場已空無一人。

吳明彥指出，警方專案小組以車追人，查知涉案車輛逃往新北市樹林區吉祥街一帶，警方到場發現涉案車輛滑落邊坡，渾身是傷的33歲陸男被遺棄路旁意識不清，送醫急救宣告不治。

吳明彥表示，警方積極佈線偵查，於案發後10小時內鎖定犯嫌行蹤，昨晚8時20分許在平鎮區將涉案32歲邱男及35歲吳女緝獲到案。初步了解，邱姓主嫌與死者為朋友關係，因財務糾紛引發衝突，疑似打傷死者後延誤送醫致死，隨後畏罪逃逸。

邱男上午被警方依殺人罪移送偵辦，邱男供稱，懷疑身上帶的新台幣8萬元遭陸男偷走，才臨時起意發生衝突，造成陸男頭部遭鈍器擊傷、手有刀傷，因不知如何處理，才將陸男塞進後車廂，與吳女一起離開，過程中警方追捕才轉往新北意外墜溝，吳女則堅稱未參與犯案。

警方在汽車旅館房內搜出愷他命，也在邱男車上及墜溝附近找到開山刀、空氣槍等證物，至於毆打陸男的棍棒仍在找尋中。桃園地檢署檢察官與法醫預計下午在桃園殯儀館相驗，釐清陸男確切死因。

據指出，邱男與陸男都在工地工作，2人相約至汽車旅館並找來傳播妹吳女，對於只因8萬元引發殺機，邱男在移送時不發一語。（編輯：蕭博文）1130311

邱姓男子涉嫌在桃園市一處汽車旅館毆打陸姓友人，又因延誤送醫導致陸男送醫急救後宣告不治。桃園市警局桃園分局長吳明彥（圖）11日表示，警方積極布線偵查，於案發後10小時內鎖定犯嫌行蹤，10日晚間在平鎮區將涉案32歲邱男及35歲吳女緝獲到案。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月11日
邱姓男子涉嫌在桃園市一處汽車旅館毆打陸姓友人，又因延誤送醫導致陸男送醫急救後宣告不治。桃園市警局桃園分局長吳明彥（圖）11日表示，警方積極布線偵查，於案發後10小時內鎖定犯嫌行蹤，10日晚間在平鎮區將涉案32歲邱男及35歲吳女緝獲到案。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月11日
#新北市
#桃園市警局桃園分局
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