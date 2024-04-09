視察警專宿舍揭牌 蔡總統感謝警消海巡馳援震災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北9日電）警專新建宿舍「英才樓」8月將開放學生入住。總統蔡英文今天視察和揭牌，她說，警專持續進步就代表政府對警消和海巡的重視，也感謝前線人員馳援花蓮震災，政府為永遠的後盾。

蔡總統上午在內政部長林右昌、警政署長黃明昭等人陪同下，到台灣警察專科學校視察「科技犯罪偵查教育中心」和「新建學生宿舍大樓『英才樓』」並進行揭牌。

她表示，4年前參加警專75週年校慶，今天再來視察和新建宿舍揭牌，看到警專持續進步和提供學生更佳環境，代表政府對警消和海巡的重視，警消和海巡的工作都和人民日常生活息息相關，也是維護社會安定、國家安全的重要力量。

話鋒一轉，蔡總統指出，上週受花蓮強震衝擊，許多警消海巡都投入救災工作，提供災民各項協助，感謝大家的付出。

同時，政府過去幾年也調高警勤加給、調整超勤加班費上限、增置幹部職務，改善警察廳舍空間等，都是希望提供前線人員更完善的支持。

蔡總統提到，警專伙食費自去年起調高25%，新建宿舍「英才樓」也將提供學生更優質居住環境和容訓量。

面對日新月異的犯罪手法，她說，今天所成立的「科技犯罪偵查教育中心」，希望從教育扎根，提升警專學生的資安素養，掌握資通訊安全尖端技術，並找出更有效方法打擊科技犯罪，讓學術和實務同步精進，打造更安全的社會，政府也會成為大家的後盾。

林右昌也說，近幾年對警專教育環境有個宗旨，就是要有最好的師資、教學環境、軟硬體設備和與前線執勤環境無縫接軌，經過大家共同努力，這幾年警專相關資源都大大提升，不僅作育英才，也提供前線員警回訓。

他指出，「英才樓」總工程經費為新台幣9億4000多萬元，預計8月就可讓學生入住，並協調警政署提前裝設冷氣設備；另外，「科技犯罪偵查教育中心」也投資1億2500萬元，為培育科技犯罪偵防人才的重點項目，未來所有警專生都要接受此通識教育，前線員警也要回訓，以具備最新科技偵查犯罪能量。

警專建校已79年，「英才樓」新建工程是在民國105年12月獲行政院核定通過，109年底開始動工、今年完工，規劃164間寢室、可容納984名住宿生，除性別友善與無障礙空間建置外，更結合綠建築及智慧建築的設計概念，達成環境平衡與資源的有效運用。（編輯：李錫璋）1130409

總統蔡英文（前左）9日上午由內政部長林右昌（後左2）、警政署長黃明昭（後左1）等人陪同，前往台灣警察專科學校，視察「科技犯罪偵查教育中心」。中央社記者謝佳璋攝 113年4月9日

總統蔡英文（左3）9日由內政部長林右昌（左2）、警政署長黃明昭（右2）等人陪同，視察台灣警察專科學校「科技犯罪偵查教育中心」，並進行偵查教育中心揭牌儀式。右1為台灣警察專科學校校長方仰寧。中央社記者謝佳璋攝 113年4月9日

總統蔡英文（後中）9日前往台灣警察專科學校，視察「科技犯罪偵查教育中心」。中央社記者謝佳璋攝 113年4月9日