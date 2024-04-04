陳建仁偕同蕭美琴視察花蓮災情 全力拚災後復原

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（中央社記者賴于榛台北4日電）花蓮近海昨天發生強震，知情人士透露，因政府交接無空窗期，加以考量副總統當選人蕭美琴深耕花蓮多年，行政院長陳建仁今天偕同蕭美琴前往花蓮視察災情，期待全力協助農產品運輸、聯外交通與產業影響等。

花蓮強震過後，根據中央災害應變中心統計至今天上午7時，全國災情共計有2441件，並造成9死、1038傷、96人受困和48人失聯，尤以花蓮受創最深。為掌握地震情形，總統蔡英文、行政院長陳建仁昨天震後第一時間坐鎮中央災害應變中心，副總統、總統當選人賴清德則親赴花蓮視察，內政部長林右昌也至第一線指揮。

地震後首日，陳建仁今天上午安排視察花蓮縣災害應變中心聽取災情說明，同時將慰問花蓮慈濟醫院受傷民眾，以及關心中華國小民眾收容安置情形，還會赴國立花蓮女子高級中學以及崇德火車站，確認受損情形，蕭美琴也現身陪同。

知情人士表示，蕭美琴是應陳建仁邀請，一同前往熟悉的花蓮，了解地震後的災損與復原情形，加以蕭美琴在花蓮深耕10年，非常了解花蓮遇到地震等天災後，會面臨的狀況與需求，因此陪同視察。

知情人士指出，蕭美琴熟知花蓮災後會碰上農產品運輸問題、聯外交通修繕與替代方案，建築物檢查、修繕與拆除及重建問題、山區及公路坍方問題、自來水管破裂如何縮短修繕時間減少影響民生，觀光及石材各種產業會受到的衝擊及解決方案等等問題。

他說，這些都需要行政團隊分別投入資源，同時進行救災與重建，政府交接沒有空窗期，蕭美琴會全力協助行政團隊救災工作，也會透過各種方式探望慰問鄉親。

蕭美琴昨天也在臉書表示，她經歷過0206花蓮大地震，明白花蓮後續民生、供水、交通、災民安置、產業紓困將是中央與地方政府需共同努力的事項，因此將積極關心從旁協助，希望儘快讓民眾平安恢復正常生活。（編輯：翟思嘉）1130404