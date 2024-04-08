蕭美琴：內閣人事賴副總統有規劃 未來會說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）總統當選人賴清德5月20日將上任，前民進黨主席卓榮泰被視為閣揆熱門人選。副總統當選人蕭美琴今天表示，有關內閣人事，賴副總統都有規劃，相信會在適當時間向大家說明。

副總統當選人蕭美琴下午出席民進黨性平部在苗栗市舉辦「我們一起在路上」工作坊活動，與苗栗市長補選參選人徐筱菁及女性朋友一起手作創意飯糰，進行意見分享，會後並接受媒體聯訪。

有關520後的內閣人事，包括民進黨前主席卓榮泰、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦等人，都被點名可能組閣或擔任副閣揆。民進黨內人士更認為，卓榮泰是接任閣揆的安全牌。

對此，蕭美琴表示，這些問題賴副總統都有一些規劃，相信他在未來適當時間會向外界說明；至於是否有被徵詢對於內閣人選意見，蕭美琴說，這些都會在未來一並跟大家做說明，她目前沒有任何評論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）日前引述捷克媒體報導指出，蕭美琴3月中旬訪捷期間，遭中國軍事外交人員跟車尾隨。外交部已由駐捷克代表處向捷方查證，捷方仍在釐清中。

蕭美琴表示，出訪一切非常順利，要謝謝出訪時各國的熱情接待，讓她見到許多支持台灣、力挺台灣的好朋友們，至於過程當中相關事件，外交部也在跟相關當事國做釐清，但是「一切都能圓滿順利，大家非常支持、也非常挺台灣，我心中由衷感謝」。（編輯：林恕暉）1130408