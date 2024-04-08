蕭美琴偕女力手作飯糰 籲團結支持徐筱菁

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）副總統當選人蕭美琴今天到苗栗參加民進黨性平部舉辦的工作坊活動，與苗栗市長補選候選人徐筱菁及多名婦女一起手作飯糰，她並以此為比喻，呼籲苗栗市民團結支持徐筱菁。

民進黨性平部、信賴台灣姊妹會下午在苗栗市玉華里活動中心舉辦「我們一起在路上」工作坊活動，邀請蕭美琴、徐筱菁與現場30多名婦女朋友一起手作飯糰，並分享女性參政心路歷程。

蕭美琴表示，包飯糰象徵團結，每粒米都要包進去，如果散掉就會孤苦無依，大家必須緊密團結在一起；在包的過程也看到，各自呈現的形狀有長、有圓、有三角形，餡料展現方式也不同，這也反映出社會上各種女性多元不同特色。

蕭美琴指出，台灣的女性雖然溫柔但非常有韌性，過去女性參政不容易，有許多前輩努力衝破玻璃天花板，如今也有力量栽培下一個世代女性從政者；就如同我們的國家一樣，不管是國際處境比別人困難，或是內部環境有許多挑戰，因為一層一層突破度過，讓國際社會看到台灣的好，讓世界上有更多朋友願意站在一起，支持台灣。

蕭美琴說，女性一向非常堅韌、用心、具有溫暖的心，也有很強的執行力，雖然常常被低估，表現也都非常亮眼，希望苗栗市的鄉親團結支持有心想要做事的徐筱菁，讓她成為未來的苗栗市長，翻轉苗栗。

徐筱菁表示，苗栗縣一直以來都是民進黨的艱困選區，苗栗市更是艱困中的艱困，她期盼這次可以改變苗栗，為苗栗市帶來新氣象、新希望。（編輯：方沛清）1130408