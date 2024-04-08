苗栗市長補選公辦政見會 3候選人端政見

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗市長補選公辦政見發表會今天登場，候選人包括國民黨余文忠、民進黨徐筱菁及無黨籍林志豪3人分別端出政見牛肉，各自闡述理念，爭取選民認同，過程平和。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會當選立委，所遺2年多任期依法辦理補選，共有余文忠、徐筱菁、林志豪3人登記參選，苗栗市公所選務作業中心今天辦理公辦政見發表會，有不少民眾到場聆聽。

經抽籤率先發言的林志豪表示，2名對手都是現任縣議員，無論誰當選，苗栗市都會少1席能為地方發聲的議員，政治不該只有藍、綠，他是為苗栗市帶來最大效益的候選人。

林志豪提出5項「友善」、6項「智慧」政見，並將以「人本」精神推動市政建設，優先盤點並修繕公廁，爭取苗栗市區鐵路高架化，縫合前後站地區及商圈發展。友善方面，包括由市公所補助開辦寒暑假夏令營；結合苗栗市醫療院所推動兒童門診；補助苗栗市新生兒母親坐月子營養津貼新台幣1萬元；推動共融式遊具；提供市民懷孕期間「好孕專車服務」。

林志豪指出，希望推動公所臨櫃服務全面線上預約化；爭取中央補助推動智慧停車服務，導入大數據、行動支付；免費提供獨居、失智長者智慧防走失系統服務；擴大線上預約服務系統，鏈結市內醫療診所，方便市民掛號免排隊，即時掌握看診進度；補助店家推動智慧商店服務；智慧里民通報系統，讓公所第一時間掌握，免靠關係即時追蹤修復進度，並結合垃圾車路線時間，方便民眾掌握垃圾車抵達時間。

接著上台發言的余文忠規劃3大特色區塊，「再生北苗」以健全苗栗火車頭園區，活化火車站前國營事業土地為主，希望形塑苗栗市門面意象；「活化中苗」將擴大都市計畫範圍，提升地區發展效益，加強軟、硬體公共設施，強化行政服務與客庒文化底蘊；「更新南苗」則透過都市更新再開發，重塑市場機能，帶動南苗商圈發展，優化市民居住安全與生活品質。

余文忠提出智慧醫療、舒適交通、發揚客庄、全齡教育、安老照顧、活絡財政、安居城市、環境保育、治安防治、顧老扶幼等10大苗栗市願景計畫，將與苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍組成「為民服務鐵三角」，強調面對這屆市長補選剩下的2年半任期，將把1天當2天用，打造苗栗市成為宜居、宜遊、好就業的行政新都心。

余文忠說，苗栗市發展刻不容緩，若順利當選，除要努力落實苗栗市各項發展願景，也將依循縣長鍾東錦年捐百萬薪資作為弱勢績優學生獎助學金的善舉，他承諾未來當選市長後，每年捐出50萬元薪資，同時，結合市長補選競選結餘款及每票30元的選舉補助款，作為「苗栗市扶弱助學基金」，請市民4月13日務必出門投票，一起用行動開創溫暖有愛的苗栗市。

壓軸上場的徐筱菁表示，苗栗市多年來沒有改變，這次市長補選，請大家相信「我準備好了」，強調若能當選，中央地方一條鞭，有更多管道爭取經費建設，大大改變苗栗。

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徐筱菁提出「青年創生」「安心育兒」「長者無憂」「文化優質」「行銷苗栗」「低碳城市」6大面向政見，其中「青年創生」推動活化公有閒置空間，發展青年創業聚落，成立青年創業基金，提供最低1萬3000元生活費補助，並定期舉辦青年市政論壇，提升青年參與公共事務。

徐筱菁表示，為減緩少子化、高齡化社會衝擊，將提高生育補助，另對65歲以上長者提供生日禮金、長者家戶提供7、8月電費補助300元，以及擴大敬老愛心卡使用範圍，納入搭乘計程車就醫。（編輯：方沛清）1130408