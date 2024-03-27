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苗栗市長補選號次抽籤 3參選人都喊跳脫藍綠

2024/3/27 13:14（3/27 14:01 更新）
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第12屆苗栗市長補選27日辦理參選人號次抽籤，國民黨參選人余文忠抽中3號，期許以正向、快樂的氛圍打選戰，打造溫馨的客家庄。中央社記者管瑞平攝 113年3月27日
第12屆苗栗市長補選27日辦理參選人號次抽籤，國民黨參選人余文忠抽中3號，期許以正向、快樂的氛圍打選戰，打造溫馨的客家庄。中央社記者管瑞平攝 113年3月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）第12屆苗栗市長補選今天辦理參選人號次抽籤，抽籤結果為1號林志豪、2號徐筱菁、3號余文忠。3人完成抽籤後異口同聲呼籲選民跳脫藍綠框架，選出最佳的苗栗市長。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會當選立委，所遺2年多任期依法辦理補選，共有國民黨余文忠、民進黨徐筱菁及無黨籍林志豪3人登記參選，苗栗市公所選務作業中心今天辦理參選人號次抽籤作業。

余文忠在苗栗市民代表會主席陳仁杰及多名里長陪同到場，率先抽出3號；徐筱菁由苗栗縣議員陳光軒、陳品安和支持者共同前往，抽中2號。林志豪則是單槍匹馬赴會，抽出1號。

面對藍綠夾擊，林志豪表示，他44歲，是4個孩子的爸爸，真心覺得苗栗市需要改變，政治不應該只有藍綠，施政應該沒有界限，希望透過自己的參選，創造新的苗栗，找回驕傲。

徐筱菁指出，有鑑於補選投票率相對比較低，將秉持原本的步調走，持續在街頭拜票，拿出誠意讓民眾知道，苗栗市是可以改變的，不要只看藍綠對決，要看誰適合當苗栗市長。

余文忠表示，希望跳脫藍綠對決框架，透過正向、快樂氛圍打這場選戰，營造溫馨的客家庄，並強調憑藉多年立委特助和苗栗縣議員經歷，有決心也有信心為苗栗市帶來更好建設、為鄉親謀福利。（編輯：方沛清）1130327

第12屆苗栗市長補選27日辦理參選人號次抽籤，民進黨參選人徐筱菁抽中2號，強調按照既定選舉步驟，爭取選民認同，希望翻轉苗栗。中央社記者管瑞平攝 113年3月27日
第12屆苗栗市長補選27日辦理參選人號次抽籤，民進黨參選人徐筱菁抽中2號，強調按照既定選舉步驟，爭取選民認同，希望翻轉苗栗。中央社記者管瑞平攝 113年3月27日
第12屆苗栗市長補選27日辦理參選人號次抽籤，抽中1號的無黨籍參選人林志豪表示，苗栗市需要改變，政治不應該只有藍綠，施政應該沒有界限，希望透過自己的參選，創造新的苗栗，找回驕傲。中央社記者管瑞平攝 113年3月27日
第12屆苗栗市長補選27日辦理參選人號次抽籤，抽中1號的無黨籍參選人林志豪表示，苗栗市需要改變，政治不應該只有藍綠，施政應該沒有界限，希望透過自己的參選，創造新的苗栗，找回驕傲。中央社記者管瑞平攝 113年3月27日
#余文忠
#林志豪
#徐筱菁
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