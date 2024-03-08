徐筱菁登記苗栗市長補選 鄭朝方陪同盼翻轉成功

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗市長補選登記今天最後一天，民進黨苗栗縣議員徐筱菁上午由新竹縣竹北市長鄭朝方及黨公職等人陪同完成登記，期許苗栗市像竹北一樣翻轉成功，由新世代為地方帶來改變。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會當選，所遺2年多任期依法須辦理補選，苗栗縣選委會公告3月6日至3月8日為補選登記日期，4月13日投票。

繼昨天國民黨苗栗縣議員余文忠率先完成登記，徐筱菁今天上午辦理登記，包括鄭朝方、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎及民進黨苗栗縣議員陳光軒、羅貴星、翁杰、陳春暖等人到場力挺。

徐定禎表示，苗栗縣是苗栗國，苗栗市長期由藍營執政，更是「國中之國、艱困中的艱困」，看似一場不可能的任務，但票沒開出來都有變數，期勉徐筱菁好好闡述政見理念向鄉親請託，更希望苗栗市民給民進黨一次機會，相信會讓大家改觀。

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鄭朝方是竹北市首位民進黨籍市長，他說，新竹縣竹北過去也是藍營天下，民進黨首次執政後，有新世代、進步力量注入，把思維變成政策、政績，外界看到竹北市這座科技城市正在蛻變，苗栗市是苗栗縣首善之都，要翻轉、改變就從苗栗開始。

徐筱菁指出，特別選在今天國際婦女節辦理登記，想為苗栗市帶來溫柔、改變的力量。苗栗市人口逐漸老化，需要年輕世代加入，鄭朝方把竹北市經營得有聲有色，有許多經驗可以傳承，苗栗市若能翻轉由她執政，有助爭取中央資源直接挹注，苗栗市的未來必定有很大不同。（編輯：戴光育）1130308