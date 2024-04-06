蕭美琴出訪傳遭尾隨 捷參院外委會主席籲逐中方人員

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（中央社布拉格6日綜合外電報導）捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳昨天引述捷克媒體報導，指捷克參議院外交委員會主席費雪呼籲，驅逐疑似跟車尾隨台灣副總統當選人蕭美琴的中國軍事外交人員。

楊雅嚳（Jakub Janda）引述捷克媒體Seznam Zpravy，在社群媒體X平台寫道，蕭美琴3月中旬訪問捷克首都布拉格遭中國軍事外交人員騷擾之後，費雪（Pavel Fischer）呼籲以此人直接違反「維也納公約」（Vienna Convention）為由，將他從捷克驅逐出境。

根據楊雅嚳，費雪向Seznam Zpravy記者表示，中國外交人員從事危險活動是一件醜聞，他跟蹤蕭美琴時是駕駛民用車輛，卻在捷克警方上前盤問時拿出自己的外交護照。

楊雅嚳寫道，費雪指出：「我認為中方有人以外交（身分）作掩護，在此危害道路交通及我們外賓的安全，這令人無法接受。」費雪還稱該名中國外交人員的行為「就像一名幫派成員」。

楊雅嚳的貼文寫道，費雪還說「讓這位先生繼續在這裡工作並不恰當」，且盼捷克能像一個主權國家那樣採取行動。

蕭美琴3月中旬應捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）邀請造訪布拉格時，傳出其車隊遭可疑車輛尾隨，這輛車甚至差點因闖紅燈而釀成車禍。捷克警方攔停這輛車後發現，駕駛人是中國駐布拉格大使館軍事部門的一名外交人員。

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據報捷克外交部已召見中國大使馮飈，並稱「捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）不認為這件事已結束」；捷克政府消息人士告訴媒體，政府正在考慮列「不受歡迎人物」。

台灣外交部稍早回應，已就本案指示駐捷克代表處向捷方查證，捷方表示仍在釐清之中。此外，台灣高度感謝維特齊與捷克行政部門對蕭美琴訪問的重視，以及提供的各項安全維護。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130406