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蕭美琴訪布拉格傳遭中方尾隨險釀車禍 捷克處理中

2024/4/6 09:12（4/6 09:20 更新）
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（中央社布拉格5日綜合外電報導）捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）今天引述捷克媒體報導在社群平台X發文，稱「中國軍事外交人員在布拉格騷擾台灣副總統當選人蕭美琴」。

歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy）設於捷克首都布拉格。

楊雅嚳引述捷克媒體Seznam Zpravy報導寫道，蕭美琴上月中旬應捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）邀請造訪布拉格，當時有捷克警察保護小組在她身旁護衛。

楊雅嚳寫道：「當蕭美琴的車隊從布拉格機場駛往市中心時，一輛車在車隊後尾隨。這輛可疑汽車在十字路口闖了紅燈，幾乎釀成車禍。捷克警察保護小組攔下這輛車，發現駕駛人是『中國駐布拉格大使館軍事部門的一名外交人員』。中國政府的監視『一直跟到她在布拉格的旅館』。」

他寫道，捷克外交部已召見中國大使，並稱「捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）不認為這件事已結束」；捷克政府消息人士告訴媒體，政府「正考慮列不受歡迎人物」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130406

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