蕭美琴訪捷疑遭中國武官尾隨 外交部：捷方釐清中

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（中央社記者吳書緯台北6日電）捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）今天引述捷克媒體報導指出，副總統當選人蕭美琴3月中旬訪捷期間，遭到中國軍事外交人員跟車尾隨。外交部回應，已就本案指示駐捷克代表處向捷方查證，捷方表示仍在釐清之中。

外交部今天上午指出，注意到捷克媒體Seznam Zpravy就蕭美琴在3月中旬訪問捷克期間，中國大使館可疑人士跟蹤事件的報導，外交部已就本案指示駐捷克代表處向捷方查證，捷方表示仍在釐清之中。

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外交部表示，蕭美琴3月17日至19日訪問捷克，在捷方提供全程維安保護下，順利完成各項行程。台灣高度感謝捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）與捷克行政部門對蕭美琴訪問的重視，以及提供的各項安全維護。

外交部指出，未來台灣將持續與捷克等理念相同的民主國家，深化實質夥伴合作關係，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海與區域的和平與穩定。（編輯：郭無患）1130406