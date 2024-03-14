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美國捷克外長電話會談 探討深入合作挺台國際參與

2024/3/14 02:22
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）美國國務卿布林肯今天與捷克外長利帕夫斯基舉行電話會談，議題觸及雙邊在支持台灣有意義地參與國際場合方面，進行更深入的合作。

美國國務院發表聲明指出，布林肯（Antony Blinken）與利帕夫斯基（Jan Lipavsky）於會談中重申兩國堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的立場，並討論雙邊對捷克國防現代化方面的協調作業。

兩人討論雙邊共享的民主價值、堅實的美捷關係以及持續向巴勒斯坦平民提供人道支持的重要性，並探討就能源議題進行深入合作的可能性。

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利帕夫斯基去年中訪問華府，參與第11輪美捷戰略對話。會後聲明也指出，兩國致力維繫台海和平穩定，並深化對台灣等區域民主夥伴的支持及合作，強調跨大西洋及印太安全不可分割。

聲明表示，雙邊談論當前區域情勢，以及中國對以規則為基礎國際秩序與雙方共同利益、安全與價值造成的挑戰。為因應挑戰，美捷將積極與印太及其他區域盟友合作，以實現更相互連結、繁榮、安全及具韌性的自由開放印太。（編輯：陳正健）1130314

#台灣
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