台灣關係法45週年活動登場 美跨黨派議員出席力挺

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）駐美代表處今天在國會山莊舉行「台灣關係法」45週年酒會，逾40位聯邦參、眾議員出席力挺，連番上場感性短講，呼籲加速對台軍售，並讓台灣重返世衛；美國眾院外委會主席麥考爾更表示，將訪台參加總統當選人賴清德就職典禮。

「台灣關係法」（TRA）45週年紀念酒會暨駐美代表俞大㵢到任歡迎酒會今天於國會山莊舉行，麥考爾（Michael McCaul）出席時宣布將率團參加台灣新任總統就職典禮外，也提到已獲批准的22種武器系統迄今未交付台灣，直指如此不按照台灣關係法提供武器的情形「嚴重」。

麥考爾認為威懾力是關鍵，並指面對侵略者和獨裁者須挺身抵抗，這正是美國通過台灣關係法的原因。

酒會另一個高潮是挺台立場鮮明的前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）現身致詞。她於2022年8月旋風抵台訪問，成為繼1997年時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。

裴洛西全程未看手中講稿，強調考量到「台灣關係法」的時空背景，這項法律本身就是台美展現勇氣的體現。她拋開美方一貫以戰略面向看待台灣的方式，感性表示對她而言，台灣是美麗的地方，多處值得世界學習。

裴洛西接著話鋒一轉，指中國持續試圖從中阻擾，「但我們（台美）互動越多，對所有人來說就越有益處」。

裴洛西也提到，如今台灣正準備迎接新的總統，美國將派代表出席，「我認為這是向世界發送非常重要的訊息，即（台美關係）受到珍視，（無論）戰略、安全、政治、文化、經濟以及其他層面都非常重要」。

俞大㵢去年底抵達華府履新，他今天以自身與美國的連結切入，提到自己在美求學時期及曾派任紐約的時光，隨後感謝在場多位議員一路相挺，也表達盼望美台避免雙重課稅法案能完成立法。

除了美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）外，駐美代表處指出，多達42位聯邦參、眾議員今天出席國會山莊酒會，包括參院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）、眾議院外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）等。

其中金映玉現場高聲強調台灣不能被排除在國際組織及國際社會之外，並指她進入國會的首項工作之一，就是提案讓台灣重返世界衛生組織（WHO）任觀察員。

台灣關係法一向被視為台美關係基石。美國國會1979年通過後，由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於同年4月10日簽署，效力回溯至當年1月1日。

台灣關係法共18條，其中最重要、也在日後屢次引發北京跳腳的是承諾「提供防禦性武器給台灣人民」。台灣今年1月總統大選後，北京從擅改M503航線到強制登檢金門金廈遊輪，美國在此節骨眼宣布對台軍售，也再次讓中國不滿。

台灣關係法另一高明之處，在於用字遣詞的戰略模糊，為雙邊關係保留相當餘裕，例如第3條明定，如遇台灣人民的安全或社會經濟制度遭受威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會。總統及國會將依憲法程序，決定美國因應上述危險所應採取的適當行動。（編輯：張芷瑄）1130307

美國前眾議院議長裴洛西，6日出席台灣關係法45週年紀念酒會暨駐美代表俞大㵢到任歡迎酒會。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年3月7日