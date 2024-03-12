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美年度預算首度列台灣 國務院：展現安全承諾

2024/3/12 07:42（3/12 08:01 更新）
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示意圖。（圖取自Shutterstock圖庫）
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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）美國首度在財政年度預算案編列經費，協助台灣強化嚇阻力，金額為1億美元。美國官員說，這是預算案首度單獨列出台灣，展現對台安全承諾。另外，因應透過總統撥款權軍援台灣，預算案也首度編列5億美元，用於補充美國庫存。

白宮今天公布2025財政年度預算案，在國務院編列1億美元（約新台幣31.4億元）協助台灣強化安全。國務院稱這是筆「歷史性」投資，將用於包括透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）管道援助軍備等方式，提升台灣嚇阻力，維持台海和平與穩定。

有外媒在記者會指出，過去已經有多筆金額超過1億美元的美國對台軍售案，為何國務院稱這筆經費是「歷史性」投資。

美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）指出，這是「首次為台灣單獨列出一個項目」，再次確認美國對台灣安全援助的承諾、對維護自由開放印太地區的承諾，「我認為這非常明確。它本身就能夠說明一切」。

有媒體追問這1億美元的細項用途，以及是否與傳言美國派駐特種部隊在台灣協助軍事訓練有關。韋瑪答覆時指出，他不這樣認為，這筆經費是傳統安全援助，以及國際軍事教育和訓練（IMET）援助。他也補充，必須從美國在印太地區的戰略來看待這筆預算。

美國同意透過「外國軍事融資」管道提供台灣軍備，源自於包含在2023財政年度國防授權法案（NDAA FY2023）的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），該法案授權國務院從2023年至2027年期間，每年提供台灣高達20億美元的軍援。

此外，美國總統拜登（Joe Biden）的2025財政年度預算案，也在國防部編列5億美元的經費，用於補充美國透過「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA），提供台灣軍援後的美國武器庫存。

國防部在預算文件指出，這5億美元的經費將用於補充提供給台灣的武器，旨在應對該區域的軍事壓迫，確保美國對盟友的支持，同時也讓美國能更換其彈藥和裝備的庫存，保持備戰狀態。

美國透過總統撥款權軍援台灣，同樣源自2023財政年度國防授權法，金額為每年10億美元。總統撥款權是加速提供安全援助的授權辦法，美國總統得以在緊急情況下，不經國會許可即轉移美國庫存中的物品和服務。

美國國防部說，2025年的預算案是首度編列經費，補充美國透過總統撥款權軍援台灣所消耗的庫存，「理想狀況下，我們希望能編列接近10億美元」，但受限預算額度，「5億美元是個不錯的開始」。

拜登去年7月首度宣布動用總統撥款權，提供台灣最高3.45億美元軍援，同年8月也宣布首度透過外國軍事融資提供台灣8000萬美元軍援。此外，拜登也在今年2月宣布他上任後的第13度軍售案。（編輯：張芷瑄）1130312

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