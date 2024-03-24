海軍：250枚人攜刺針飛彈 美方回覆114年準時交裝

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（中央社記者游凱翔台北24日電）為強化短程防空戰力，海軍對美軍購250枚人攜式刺針飛彈，但因國際局勢一度傳出可能延宕。海軍指出，美方在去年10月的管制會議中回應，產製進度正常，未有延宕情事，可依規劃於民國114年全數交裝。

根據113年度國防預算書，為提升戰時戰場存活率及對敵航空器損傷率，陸軍編列108年至114年、新台幣72億6528萬元持續性預算，採購250枚人攜式短程防空飛彈（人攜式刺針飛彈）及108套發射系統、108套敵我識別器，以強化短程防空戰力；另外，海軍則編列106年至114年、61億998萬元持續預算籌購250枚人攜刺針及70套發射系統、62套敵我識別器。

因俄烏戰爭及國際情勢影響，日前傳出114年完成交貨的期程可能延宕。

針對海軍部分，根據海軍近期送抵立法院的報告指出，海軍自110年起向美方提11次稽催，且正式向美國國防部國防安全合作局（DSCA）提送兩次抗議信函，要求撤換專案經理，並定期召開各式專案管理會議，以確保專案管制推動。

海軍表示，美方於去年10月管制會議中表示，已正執行飛彈元件生產作業，產製進度正常，未有延宕情事，可依規劃於114年全數交裝。

海軍強調，將繼續要求美方定期召開專案管理會議與月管理會議，提報裝備產製情形；另赴美履約督導，確保產製狀況，維護台灣權益。

對於同樣採購250枚人攜刺針，為何陸軍購置108套發射系統，但海軍僅購置70套。國防部戰規司長李世強中將去年10月在立法院外交及國防委員會答詢，人攜式刺針飛彈的發射器，可發射復仇者飛彈系統、雙聯裝刺針飛彈系統所使用的飛彈，陸軍為增加戰術運用彈性，所以採購發射器比海軍多。（編輯：蘇志宗）1130324