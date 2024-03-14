美軍特種部隊駐紮台灣 邱國正：屬於交流範疇

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（中央社記者游凱翔台北14日電）外媒報導，美國啟動與台灣軍事合作，美陸軍特種部隊駐紮。國防部長邱國正今天表示，國軍與友好團體或國家交流，藉由互相觀摩，進一步學習長處、改進問題，並了解建軍備戰的盲點和缺點，這都屬於交流範疇。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正專案報告「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」，並備質詢。

美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動，是雙方軍事關係的里程碑；中華民國陸軍航空特戰指揮部也提議循軍售管道，對美採購黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano）。

邱國正會前接受媒體訪問表示，他曾跟外界多次表達，國軍藉著與友好團隊或國家交流，了解建軍備戰的盲點、缺點，交流就是互相觀摩，學習長處、改進問題，這都屬於交流範疇，並沒有特別說要購買什麼東西。

民進黨立委沈伯洋會中質詢，美國愈來愈多對台相關法案，以強化台灣國防韌性，國軍是否有相關承接、應對措施。邱國正答詢，樂見有團體、國家幫忙，要怎麼強化、授權必須經過討論，因為相關內容不單為軍事，國防部必須與其他部會討論。

有關媒體近日報導，邱國正因近期敵情狀況頻繁進入衡山指揮所。邱國正於會前受訪表示，衡山指揮所是部長、總長工作場所之一，常常進入，「並沒有因為最近如何、所以如何」。他指出，會將中共擾台狀況轉換成訓練教材與想定，雖然面對危害，但會轉化成正面助力。

至於邱國正7日在立法院備詢時，曾坦言因兩岸情勢睡得不好，國台辦昨天說，「答案就在台灣」。邱國正對此笑稱，「哎呦，沒想到一個睡不著影響到這樣，我倒是沒想到」。

邱國正強調，軍人承擔保家衛國重責大任，他不會抱怨，也多次跟下屬強調，在重要位置上，就如孫悟空頭上被加了緊箍咒，「若做不好，頭就會痛」，會擔憂不能出問題、哪裡沒有克盡職責，想到這些當然睡不好；但自己身體狀況很好，也呼籲外界勿將此議題無限上綱。（編輯：郭無患）1130314