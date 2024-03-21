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美軍綠扁帽駐台？國防部：外軍駐軍台灣是錯誤訊息

2024/3/21 11:14（3/21 11:30 更新）
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（中央社記者吳書緯台北21日電）美國軍事新聞網站SOFREP日前報導，美軍派出「綠扁帽部隊」等特種部隊長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心。國防部今天表示，感謝友盟國家長期以來對於強化台灣自我防衛能力的協助，但「有他國軍隊駐軍我國」的說法，本來就是錯誤訊息。

美國聯邦眾議院軍事委員會於美東時間20日邀請印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）及國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）等出席，對美國在印太區域的安全威脅舉行聽證會。

民主黨議員潘內達（Jimmy Panetta）引述媒體指出，「綠扁帽部隊」（Green Berets）依照2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）常駐金門，訓練台灣軍隊，而過去美軍特種部隊僅臨時駐紮。

「這篇報導是不正確的，美軍現在並沒有常駐那裡」阿基里諾回應，「我們可以在機密場合進行進一步評估。但就本質上，這是不正確的」。潘內達追問他是否指金門，阿基里諾說「沒錯」。

國防部今天以新聞稿指出，國軍將持續整合全民總力，提升防衛韌性、發揮嚇阻效果；同時感謝友盟國家，長期以來對強化台灣自我防衛能力的協助，但所謂「有他國軍隊駐軍我國」的說法，本來就是錯誤訊息，籲請各方勿以訛傳訛，影響視聽。（編輯：翟思嘉）1130321

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