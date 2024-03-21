美印太司令：中國堅持2027年之前做好侵台準備

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國印太司令部司令阿基里諾今天表示，中國正以二戰以來前所未見的規模建設其軍事和核武庫，所有跡象表明，中國堅持達成在2027年之前做好入侵台灣準備的野心。

彭博（Bloomberg News）報導，阿基里諾（John Aquilino）今天告訴美國眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee），北京當局雖然面臨經濟挑戰，但官方國防預算近年來仍增長16%，達到2230億美元以上。

阿基里諾表示，自他上任以來的3年內，中國人民解放軍增加了400多架戰鬥機和20多艘主要戰艦。他還說，自2020年以來，中國彈道飛彈和巡弋飛彈庫存也增加一倍。

他提及：「所有跡象表明，解放軍正在滿足習近平主席下令在2027年做好入侵台灣準備的指示。解放軍的行動顯示，如果受到指示，他們有能力遵守習近平偏好的時間表，以武力將台灣與中國大陸統一。」

阿基里諾指出，中國軍方也一直演練與對台行動相關的各種任務，例如以海上和空中封鎖模擬包圍台灣。（譯者：陳正健）1130321