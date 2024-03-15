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陳建仁：兩岸交流台灣一直釋出善意 願和平民主對談

2024/3/15 12:56（3/15 13:17 更新）
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（中央社記者范正祥台北15日電）立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委林德福質詢關切兩岸交流，盼兩岸能夠坐下來好好談。行政院長陳建仁對此表示，兩岸交流需要雙方都釋出善意，台灣一直都有釋出善意，也願意平等、對等的和平民主對談。

林德福質詢時提及，兩岸關係緊張、官方聯繫管道中斷，兩岸經濟合作委員會也停擺，最後一次會議是在2015年，換言之，兩岸已經9年都沒開過經濟合作的交流會議，希望兩岸能夠坐下來好好談，促進兩岸經貿良性互動與發展。

陳建仁表示，和平對談，特別是在經濟方面，雙方如果願意坐下來談，當然是最好；可是兩岸之間的交流，需要雙方都釋出善意，台灣一直都有釋出善意，也願意平等、對等的和平民主對談。

此外，陳建仁指出，台灣最近的經濟發展相當不錯，而且市場開拓的對象也已經廣及到新南向國家、歐美，還有東亞的國家。（編輯：蘇龍麒）1130315

#林德福
#陳建仁
#兩岸
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