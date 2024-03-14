中國漁船翻覆2死 海基會：依需求提供相關協助

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（中央社記者吳柏緯台北14日電）中國大陸籍漁船「閩龍漁61222」今天清晨在金門海域翻覆沉沒，已知造成2死。海基會指出，若相關單位有提出需求，會協助包含入境證件辦理、文書驗證等手續。

海峽交流基金會14日下午舉行背景說明會，海基會副秘書長蔡孟君作出以上表示。

蔡孟君說，事情發生後海基會持續關注相關訊息與報導，對於事件狀況與搜救情形，以主管機關說明為主。若後續有相關事項需要向中國大陸通報或是有其他協處事項，海基會將會照主管機關囑託辦理。

針對協處的方式，蔡孟君以金門快艇案的情形為例，海基會協助家屬處理善後工作，包含入境證件協辦、文書驗證等工作。

她也強調，兩岸共同進行海上救難行之有年，相關的主管機關也都有豐富的經驗。

根據國家搜救指揮中心指出，今天清晨近6時接獲通報，指「閩龍漁61222」於金門西南方15浬處海域（海峽中線以西37.2浬）沉沒，船上6名中國籍船員不幸落海。截至目前，已救起其中4名船員，但當中有2人尋獲時已無生命跡象、不幸罹難，另有2名船員仍在聯合搜尋中，總計2失蹤2生還2死亡。

另據中國官媒央視新聞報導，初步判定漁船為觸礁沉沒，具體情況還需進一步調查。（編輯：邱國強）1130314