海巡署長：中國漁船金門海域翻覆 位禁限制水域內0.3浬

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（中央社記者游凱翔台北14日電）中國漁船今晨於金門外海翻覆，造成2死2失蹤2獲救。海巡署長周美伍表示，中國海事局為此事故通知國家搜救中心協搜，地點位於禁限制水域內0.3浬，目前海巡派遣潛水人員與陸方共同搜救，如水流狀況允許，將潛進船艙內搜索。

中國籍漁船「閩龍漁61222」今天清晨在金門海域翻覆沉沒，船上6名漳州漁民落海，目前兩岸聯合搜救，中方已救起4人，但其中有2人不幸罹難，另有2人失蹤，持續搜尋中。

民進黨立委林楚茵今天在立法院外交及國防委員會關切救援進度，周美伍表示，海巡上午6時2分接獲國家搜救中心通知，於東碇島西南方1.03浬水域，也就是禁限制水域內0.3浬位置有1艘陸船翻覆，當時國搜中心通知有5名船員落海。

周美伍表示，海巡獲報後立即派遣35噸船救援，並接續自金門料羅灣派遣3艘船（2艘100噸、1艘35噸），全數海巡艇於上午7時20分陸續抵達，目前仍在救援當中。

周美伍指出，最初獲報5名船員落海，海巡立刻與中國漳州海事局確認，經查證後為6名船員，陸方救起2名生還者，但另有2名死亡，其中1名死者被東碇島守軍經高倍望遠鏡發現，距岸際不到1浬，已由陸方救援艦帶走，但仍有2名船員下落不明。

周美伍指出，今天水流為東向、2節流速，雖已超過潛水人員可下水的1節流速，但已於上午10時15分左右派遣潛水人員綁上安全鎖，與陸方共同搜救；另外，因海流影響，目前這艘漁船靠近東碇島西南岸際，會與海巡協力釐清艙內狀況，潛水人員已在水中備便，若流向狀況允許，將潛進船艙搜索。

周美伍說，金廈水域是狹窄水域，若雙方不能合作，很多事情將很難處理，這也是為什麼過去20年來雙方有這麼好的溝通與通聯機制，當有緊急事件發生時便能夠互通有無。

國防部長邱國正答詢，案發當時國軍已啟動聯合情監偵手段監控，東碇島守軍雖然無法到海域搜救，但已在沿岸共同合作，陸方後來雖然出動搜救機，但確認非軍用、也沒有進犯意圖。

由於此案為中國海事局主動通知國搜中心協助搜救，周美伍回應立委詢問時表示，協助搜救屬常見，去年請求支援案共17案。（編輯：郭無患）1130314