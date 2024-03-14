國台辦：委請中華搜救協會 協搜金門外海翻覆漁船

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（中央社台北14日電）中國大陸國台辦今天表示，「閩龍漁61222」號漁船在「福建漳州東碇島」附近海域觸礁沉沒後，福建省海上搜救中心展開搜救，並將情況通報台灣中華搜救協會，請該會協調力量協助搜救，搜救工作仍在進行。

國台辦14日下午透過書面表示，今天凌晨2時許，「閩龍漁61222」號漁船在「福建漳州東碇島」附近海域觸礁沉沒，船上人員共6人。當時2人被附近大陸漁船救起，4人失聯。

國台辦並表示，陸方獲報後，福建省海上搜救中心立刻組織力量展開搜救，並將情況通報給台灣中華搜救協會，請該會協調力量協助搜救。目前已發現2名遇難者，另2人失聯，搜救工作仍在進行。

國家搜救指揮中心清晨近6時接獲通報，「閩龍漁61222」漁船於金門西南方15浬處海域（海峽中線以西37.2浬）沉沒，船上6名船員落海。

兩岸方面獲悉後，中國大陸機艦於沉沒點20海里半徑範圍內展開搜救；海巡署艦隊分署第九海巡隊也派遣4艘船隻，兩岸展開聯合救援。其中，金防部特別派遣特戰海龍蛙兵營長率領4名潛水員，搭乘海巡快艇前往漁船翻覆點，下潛進入船艙搜救。

「閩龍漁61222」號漁船沉沒後，兩岸迅速展開聯合救援，加上海委會主委管碧玲今天針對中國大陸「三無」快艇在金門海域翻覆事件中，就沒有蒐證一事再度表達歉意，並表示一定會痛加檢討，被視為有機會化解快艇翻覆事件後產生的兩岸僵局及氣氛。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130314