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又有中國漁民落海 馬祖海巡助中方協尋搜救

2024/3/15 10:15（3/15 10:24 更新）
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（中央社記者高華謙連江縣15日電）1名中國漁民昨天在距北竿三連嶼東側約3浬處（限制水域外2.2浬）落海，馬祖海巡隊今天凌晨12時30分接獲連江縣政府通知，已派船協助中國方面搜救，但尚未尋獲。

知情人士表示，中國漁船「閩連漁60911」上1名中國籍26歲船員昨天中午疑在船緣走動時失足墜海，起初漁船試著救人，後來搜救無果，回中國報案，中國方面再通知馬祖。

馬祖海巡隊長洪文泉告訴中央社記者，接獲連江縣府產業發展處通知後，陸續派2到3艘船前往事發海域附近，並依搜救程序，預計展開72小時協同搜救。

知情人士說，中國方面也派「海警14605」艇與3到4艘漁船搜救。

此外，中國漁船「閩龍漁61222」昨天在金門海域翻覆沉沒，船上6名漳州漁民落海，經兩岸聯合搜救，已救起4人，但其中2人不幸罹難，另有2人失蹤，持續搜尋中。（編輯：李明宗）1130315

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