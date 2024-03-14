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陸漁船沉沒遺體已運回 陸委會：無家屬赴金門需求

2024/3/14 18:43
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（中央社記者吳柏緯台北14日電）中國大陸籍漁船「閩龍漁61222」今天清晨在金門海域翻覆沉沒，已知造成2死。陸委會表示，目前為止搜獲的生還者及罹難者遺體均已交由陸方搜救單位運回，並無陸方家屬赴金門處理相關事宜的需求。

陸委會晚間透過新聞稿指出，「閩龍漁61222」漁船在金門東碇海域沉沒一案，事發後海巡署即應中國大陸之請，會同陸方的搜救單位聯合持續搜救。截至14日下午已搜獲2名生還者、2名罹難者，另有2人失蹤，雙方仍持續搜救中，如有進一步搜救結果，海巡署會公布相關訊息。

陸委會表示，台北任務管制中心接獲陸方訊息後，即時通報國家搜救指揮中心與海巡署協助救援，大陸福建搜救部門也同步告知船員落海相關資訊。到目前為止，搜獲的生還者及罹難漁民的遺體，均已交由陸方搜救單位運回，並無陸方家屬赴金門處理相關事宜的需求。

據中國官媒央視新聞指，初步判定漁船為觸礁沉沒，具體情況還需進一步調查。（編輯：邱國強）1130314

#金門縣
#陸委會
#海巡署
中國漁船翻覆
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