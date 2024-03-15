馬祖海巡助陸方搜救 國台辦：兩地同胞守望相助

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（中央社記者張淑伶上海15日電）1名中國大陸船員昨天中午在馬祖北竿以東海域失足落海，馬祖海巡隊今天接獲通知後已派船協助陸方搜救。大陸國台辦今天說，這「展現了兩地同胞守望相助的手足情誼」。

國台辦15日晚間發布聲明說，14日12時許，「閩連漁60911」號漁船在馬祖北竿以東海域行駛時，一名船員失足落水。接報後，福建連江方面立刻組織力量展開搜救，並將有關情報通報馬祖方面。目前，搜救工作仍在進行中。

聲明說，「連江、馬祖一水之隔，相關船隻、船員遇到險情時，雙方向來積極參與救援，展現了兩地同胞守望相助的手足情誼」。

中央社上午報導，知情人士表示，中國大陸漁船「閩連漁60911」上1名中國籍26歲船員昨天中午疑在船緣走動時失足墜海，起初漁船試著救人，後來搜救無果，回中國大陸報案，大陸方面再通知馬祖。

馬祖海巡隊長洪文泉說，接獲連江縣府產業發展處通知後，陸續派2到3艘船前往事發海域附近，並依搜救程序，預計展開72小時協同搜救。

知情人士說，中國大陸方面也派「海警14605」艇與3到4艘漁船搜救。

昨天，另一艘大陸漁船「閩龍漁61222」在金門外海翻覆沉沒，船上6名漳州漁民落海，經兩岸聯合搜救，已救起4人，但其中2人不幸罹難，另有2人失蹤，持續搜尋中。（編輯：楊昇儒）1130315