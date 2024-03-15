菲律賓海巡署：中國海上民兵是南海執法最大挑戰

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓海巡署官員表示，菲國海岸防衛隊在南海專屬經濟海域執法時，一旦廣播宣示主權，台灣和越南漁船大多會配合離開，但中國海上民兵是馬尼拉當局漁業執法的最大挑戰。

菲國海巡署西菲律賓海特別參謀塔瑞耶拉（Jay Tarriela）14日接受中央社訪問。針對菲律賓海岸防衛隊在南海執法的挑戰，塔瑞耶拉說：「根據我們的經驗，如果越南漁船在我們的專屬經濟海域內撒網，每次我們的海岸警衛隊艦艇經過，要求它們離開，越南漁船最終都會撤掉漁網然後離開。」

他表示：「台灣漁船也是如此。每當它們進入我們的專屬經濟海域，會表現對我們執法部門的尊重。」

塔瑞耶拉說：「每次我們漁業執法時，最具挑戰性的就是中國漁船。我不知道台灣是否也有這樣的經驗，但對我們來說，它們不僅是普通的中國漁船，實際上是中國海上民兵。」

他表示，中國漁船會在特定海上地物附近下錨，並停留較長一段時間，有時它們聚集的數量達50艘，甚至100艘船。2021年3月，中國海上民兵集結南海牛軛礁數量高達220艘船。

塔瑞耶拉說，中國海上民兵通常蜂擁集結於牛軛礁（菲稱朱利安菲利佩礁，Julian Felipe Reef）或九章群礁（Union Banks），有時也出現在仙賓礁（Sabina Shoal）和鱟藤礁（Iroquois Reef）。

他表示：「這些中國海上民兵船最奇妙的地方是你很少能真正看見這些船隻的船員。你可能認為它們有時就像幽靈船（ghost ships）。」

塔瑞耶拉說：「你看不到有中國漁民在船上。這就是為什麼即使中國海上民兵船出現在特定地點，而菲律賓漁民在那裡捕魚，他們不會受到這些中國海上民兵干擾。」

他指出，菲律賓海岸防衛隊通常會廣播宣示主權，告訴外國漁船已進入菲律賓專屬經濟海域，他們無權開採運用那裡的資源。部分情況下，海岸防衛隊需要派出剛性充氣船（RIB），「但通常我們跟其他外國漁民沒有任何其他問題。再說一次，除了中國之外，我想他們是最非比尋常的」。

塔瑞耶拉說，中國漁船多半無視菲國海岸防衛隊。「跟菲律賓海岸防衛隊艦艇相較，你可以想像這些中國海上民兵船有多大，而且它們數量高達數百艘。而我們的巡邏船，有時只有一、兩艘海岸防衛艇。」

另一方面，他表示，若中國漁船置之不理，而菲方持續進逼，「你可以預期幾分鐘內，中國海警船也會抵達現場」。

塔瑞耶拉說：「因此，我們必須派出我們的飛機，帶上你們這樣的媒體工作者，根據我們的透明度策略，向媒體提供這類訊息，曝光他們的行徑，讓國際社會譴責和批評這些中國海上民兵的非法存在。」

他表示，情況曝光後，「幸運的是，幾天之後，他們最終會撤退、離開，這些中國海上民兵會再次散去」。

塔瑞耶拉說，菲國海岸防衛隊擁有的艦艇數量非常有限，而在總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，菲律賓海岸防衛隊已增加1萬名人力。

他指出：「作為一個群島國家，我們擁有廣闊的海岸線，因此我們必須維持我們在海上的存在，這就是小馬可仕總統支持海岸防衛隊購買更多船艦甚至飛機的原因」。

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在主權爭議。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。（編輯：高照芬）1130315