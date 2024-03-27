中國漁船又越界 台中海巡隊2天驅逐9艘

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）海巡署台中海巡隊25日才在台中海域驅逐4艘中國漁船，26日又在苗栗通霄外33浬海域及彰化鹿港16浬處海域，發現5艘越界的中國漁船，2天共9艘中國漁船越界，依法驅離。

海巡署艦隊分署台中海巡隊25日接連獲報，台中港外27浬處、台中松柏漁港外30浬處海域，依序發現越界中國漁船4艘進入限制水域但未作業，依法驅離。

海巡署艦隊分署台中海巡隊今天發布新聞稿，26日上午11時31分，線上巡防艇PP-10035艇執行海上巡邏勤務時，在苗栗通宵外33浬處海域發現2艘中國漁船越界進入限制水域但未作業，依法實施廣播驅離，下午2時，將中國漁船皆驅離至領海基線外24浬。

台中海巡隊26日下午3時18分，接獲彰化王功外18浬處海域有越界中國漁船，台中海巡隊線上巡防艇PP-10080艇獲報後立即前往通報海域查處，下午5時許在彰化鹿港外16浬處海域發現3艘中國漁船越界進入限制水域，雖當時海象惡劣，仍依法驅離。（編輯：陳清芳）1130327