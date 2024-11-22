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中國漁船翻覆
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中國漁船越界台中外海捕魚 裁罰320萬驅離出境

2024/11/22 18:06
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（中央社記者蘇木春台中22日電）1艘中國籍漁船3日闖入台中外海越界作業，台中海巡隊派遣巡防艇到場，但涉案漁船拒檢逃逸，經海巡人員強靠登檢，並將船長等15人及漁船押返台中港裁罰新台幣320萬元，今天依法驅離出境。

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天發布新聞稿表示，台中海巡隊3日上午接獲通報稱，於台中大安溪外海9浬處海域，發現1艘疑似中國漁船越界作業。

台中海巡隊立即派遣線上巡防艇前往處置，並於台中松柏港外15浬發現1艘越界中國漁船航行作業中，立即廣播要求停船受檢，但經多次鳴笛廣播後，漁船均拒不停船且加速蛇行逃逸，海巡人員冒著風浪緊追不捨，最後成功強靠登檢。

經海巡人員登檢後，清查計有中國籍蔡姓船長等15人（均為男性），鐵殼船體約420噸，船上漁獲約2噸均依法海拋。由於漁船非法越界捕魚事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，由台中海巡隊將漁船及船長、船員等15人，全數押返台中港海巡基地偵辦，並處以罰鍰320萬元、沒入漁具。

全案經確定罰鍰已匯入國庫，台中海巡隊今天上午9時，將涉案漁船驅離出境，並警告不得再進入禁限制水域作業，否則將加重裁罰金額，甚至沒入漁船。（編輯：謝雅竹）1131122

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中國漁船又越界 台中海巡隊2天驅逐9艘
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