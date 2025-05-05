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中籍漁船違法闖東沙海域 海巡艦船水砲驅離

2025/5/5 18:24
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）海洋委員會海巡署今天表示，台中艦和巡護九號3日執行東沙海域巡弋任務時，發現有艘中國籍漁船違法進入東沙海域，台中艦立即以水砲強勢將其驅離，目前已無任何越界中國船舶。

海巡署今天透過新聞稿表示，有網友在社群媒體Ｘ轉載台中艦以水砲驅離越界中國漁船影片，經查此為3日海巡署台中艦、巡護九號執行東沙海域巡弋任務時，發現中國籍漁船「粵深汕漁11366」違法進入台灣東沙海域的過程。

同時，台中艦當天立即以水砲強勢將「粵」船驅離出台灣水域，目前已無任何越界的中國船舶。

海巡署說，東沙環礁為台灣首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區。

根據統計資料顯示，自今年1月迄今，海巡署於東沙海域計驅離中國越界漁船30船、111艘次，並扣留小舟7艘。

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海巡署指出，5月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍出海作業，顯示中方海洋管理失靈，海巡署將嚴正執法，有效嚇阻中船越界，並呼籲中方約束其漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態，悖離海洋保育的普世價值。

為守護東沙海域珍貴的海洋資源，海巡署說，將堅定維護台灣主權，調派大型艦船駐守東沙海域，結合東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域，嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。（編輯：陳清芳）1140505

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