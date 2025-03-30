海巡力護東沙環礁 單季驅中國漁船77艘次扣6小舟
2025/3/30 13:32（3/30 13:40 更新）
（中央社記者黃麗芸台北30日電）海洋委員會海巡署今天表示，東沙環礁為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的海洋保護區，近日卻有中國不肖漁民越界捕撈，今年1月起迄今共驅離中國越界漁船77艘次、扣留小舟6艘。
海巡署今天發布新聞稿表示，東沙環礁為台灣首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，但近日卻發現有中國不肖漁民越界捕撈。
為維護東沙海域珍貴的海洋資源，海巡署指出，自今年1月起迄今，共計驅離中國越界漁船77艘次，並扣留小舟6艘，目前已無任何越界的中國船舶。
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海巡署表示，海巡署戍守東沙，堅定守護主權，歷年來多次取締中國漁船違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜等保育類生物等野蠻行為，劣跡斑斑，目前已調派大型艦船駐守東沙海域，結合駐島的東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域。
海巡署同時嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。（編輯：方沛清）1140330
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