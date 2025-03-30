加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美日防長會談留意共軍動向 強調台海和平穩定重要性
首頁 / 社會
中國漁船翻覆
新聞專題
中國漁船翻覆1/15
首頁 / 社會

海巡力護東沙環礁 單季驅中國漁船77艘次扣6小舟

2025/3/30 13:32（3/30 13:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海巡署30日表示，東沙環礁為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，但近日卻發現有中國不肖漁民越界捕撈，114年1月起迄今共驅離中國越界漁船77艘次、扣留小舟6艘。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月30日
海巡署30日表示，東沙環礁為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，但近日卻發現有中國不肖漁民越界捕撈，114年1月起迄今共驅離中國越界漁船77艘次、扣留小舟6艘。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北30日電）海洋委員會海巡署今天表示，東沙環礁為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的海洋保護區，近日卻有中國不肖漁民越界捕撈，今年1月起迄今共驅離中國越界漁船77艘次、扣留小舟6艘。

海巡署今天發布新聞稿表示，東沙環礁為台灣首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，但近日卻發現有中國不肖漁民越界捕撈。

為維護東沙海域珍貴的海洋資源，海巡署指出，自今年1月起迄今，共計驅離中國越界漁船77艘次，並扣留小舟6艘，目前已無任何越界的中國船舶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海巡署表示，海巡署戍守東沙，堅定守護主權，歷年來多次取締中國漁船違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜等保育類生物等野蠻行為，劣跡斑斑，目前已調派大型艦船駐守東沙海域，結合駐島的東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域。

海巡署同時嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。（編輯：方沛清）1140330

#中國
#海巡
#海洋委員會
#海巡署
#中國漁船
#東沙環礁
延伸閱讀
中國海警東沙海域執法假訊頻傳 海巡署嚴正駁斥海巡署：強勢驅離東沙海域越界中國海警船及漁船日本學者：東沙群島恐成台灣危機導火線
中國漁船翻覆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國漁船越界台中外海捕魚 裁罰320萬驅離出境
59
更多編輯台推薦新聞：