加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟報告揭中國操弄資訊手法 用大量假網站、雇網紅「洗白」
首頁 / 社會

海巡署：強勢驅離東沙海域越界中國海警船及漁船

2025/3/18 18:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）中國網路社群流傳「東沙群島發生激烈對峙！被大陸海警艦繞圈貼近...」貼文。對此，海巡署今晚表示，此為假訊息，應為掩蓋中國漁船違法捕撈遭台灣取締，中國海警意圖干擾案。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，近日中國網路社群有一則假借新聞形式發布，且題為「東沙群島發生激烈對峙！被大陸海警艦繞圈貼近，台當局：感到恥辱」貼文，假稱中國海警高調執法等情形。

「這是一則假訊息」，海巡署表示，目的應是為了掩蓋日前中國漁船違法捕撈遭台灣取締，中國海警一度意圖干擾一案。

海巡署表示，近期偵獲多艘中國漁船進入東沙海域，施放小舟進入環礁違法採捕，為維護東沙海域海洋資源永續發展，2月26日啟動東沙海域取締專案，調派高雄艦、巡護七號、巡護九號、PP-10075艇、PP-10096艇及CP艇計1艦2船3艇，扣留5艘中國越界小舟。

同時，3月11日又扣留1艘中國小舟，海警船嘗試干擾台灣執法均告失敗，並遭海巡艦艇阻擋驅離至限制水域外。

海巡署指出，3月12日下午2時40分，東沙海域任務艦「台東艦」於東沙島西南方20.5浬，又偵獲「粵茂濱41177」、「粵茂名00898」及「粵惠來漁00859」等3艘中國漁船進入限制水域，立即調派「台東艦」及另1艘預置在東沙的「台中艦」趕往驅離，當天下午4時50時將3艘中國漁船全部驅離至東沙島西南方27.8浬，並持續往限制水域外航離。

另外，3月12日下午3時15分，「台東艦」及「台中艦」驅離中國漁船時，中國海警船「3101」強行自東沙島西南方航入距島21.7浬，欲登檢遭海巡署驅離中的「粵茂濱漁 41177」漁船，該漁船隨即配合海警船停船，「台東艦」及「台中艦」持續在旁廣播要求陸船全部離開台灣水域。

海巡署說，當天下午3時22分（7分鐘後）陸船隨即往外航離，登船海警人員仍在「粵」船上；下午4時50時「台東艦」及「台中艦」將其驅離至東沙島西南方27.8浬，以航向275、航速9節持續往外航離。

海巡署指出，3月12日後，東沙海域已未再偵獲大陸漁船，但2艘海警船仍續留東沙限制水域周邊襲擾，海警3101繞島半圈後，在線外西南方滯留，經海巡署大艦採1對1全程監控對應、廣播驅離，分別於3月12日由雲林艦將海警3101驅離至限制水域外，3月16日下午1時由台東艦將海警3304驅離至東沙限制水域外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海巡署強調，海警船進入東沙限制水域登檢中國越界漁船，可能是中國海警船的報復行動，也不排除中國利用漁船測試東沙勤務部署，並配合海警船的灰帶侵擾，提高對台施壓的強度，企圖製造執法假象。

海巡署嚴正譴責，此舉不僅升高兩岸緊張情勢，也破壞區域和平穩定，重申嚴正執法的立場堅定不移，海巡艦艇也將全天候守護東沙海域，嚴密監控中國海警船及漁船動態，遇案強勢驅離取締，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋權益。（編輯：張銘坤）1140318

#中國海警
#海洋委員會
#東沙島
#海巡署
#台東艦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：