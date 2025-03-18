海巡署：強勢驅離東沙海域越界中國海警船及漁船

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）中國網路社群流傳「東沙群島發生激烈對峙！被大陸海警艦繞圈貼近...」貼文。對此，海巡署今晚表示，此為假訊息，應為掩蓋中國漁船違法捕撈遭台灣取締，中國海警意圖干擾案。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，近日中國網路社群有一則假借新聞形式發布，且題為「東沙群島發生激烈對峙！被大陸海警艦繞圈貼近，台當局：感到恥辱」貼文，假稱中國海警高調執法等情形。

「這是一則假訊息」，海巡署表示，目的應是為了掩蓋日前中國漁船違法捕撈遭台灣取締，中國海警一度意圖干擾一案。

海巡署表示，近期偵獲多艘中國漁船進入東沙海域，施放小舟進入環礁違法採捕，為維護東沙海域海洋資源永續發展，2月26日啟動東沙海域取締專案，調派高雄艦、巡護七號、巡護九號、PP-10075艇、PP-10096艇及CP艇計1艦2船3艇，扣留5艘中國越界小舟。

同時，3月11日又扣留1艘中國小舟，海警船嘗試干擾台灣執法均告失敗，並遭海巡艦艇阻擋驅離至限制水域外。

海巡署指出，3月12日下午2時40分，東沙海域任務艦「台東艦」於東沙島西南方20.5浬，又偵獲「粵茂濱41177」、「粵茂名00898」及「粵惠來漁00859」等3艘中國漁船進入限制水域，立即調派「台東艦」及另1艘預置在東沙的「台中艦」趕往驅離，當天下午4時50時將3艘中國漁船全部驅離至東沙島西南方27.8浬，並持續往限制水域外航離。

另外，3月12日下午3時15分，「台東艦」及「台中艦」驅離中國漁船時，中國海警船「3101」強行自東沙島西南方航入距島21.7浬，欲登檢遭海巡署驅離中的「粵茂濱漁 41177」漁船，該漁船隨即配合海警船停船，「台東艦」及「台中艦」持續在旁廣播要求陸船全部離開台灣水域。

海巡署說，當天下午3時22分（7分鐘後）陸船隨即往外航離，登船海警人員仍在「粵」船上；下午4時50時「台東艦」及「台中艦」將其驅離至東沙島西南方27.8浬，以航向275、航速9節持續往外航離。

海巡署指出，3月12日後，東沙海域已未再偵獲大陸漁船，但2艘海警船仍續留東沙限制水域周邊襲擾，海警3101繞島半圈後，在線外西南方滯留，經海巡署大艦採1對1全程監控對應、廣播驅離，分別於3月12日由雲林艦將海警3101驅離至限制水域外，3月16日下午1時由台東艦將海警3304驅離至東沙限制水域外。

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海巡署強調，海警船進入東沙限制水域登檢中國越界漁船，可能是中國海警船的報復行動，也不排除中國利用漁船測試東沙勤務部署，並配合海警船的灰帶侵擾，提高對台施壓的強度，企圖製造執法假象。

海巡署嚴正譴責，此舉不僅升高兩岸緊張情勢，也破壞區域和平穩定，重申嚴正執法的立場堅定不移，海巡艦艇也將全天候守護東沙海域，嚴密監控中國海警船及漁船動態，遇案強勢驅離取締，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋權益。（編輯：張銘坤）1140318