中國海警東沙海域執法假訊頻傳 海巡署嚴正駁斥

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）中國網路社群近日陸續出現假借新聞形式散布所謂的「中國海警在東沙海域執法」等假訊息，海巡署今天嚴正駁斥，都是惡意造假、扭曲事實之舉，中國企圖用假訊息掩飾違法行徑。

海巡署今天在臉書粉絲社團發文表示，近期中國網路社群陸續假借新聞形式發布多則貼文，散布所謂的「中國海警在東沙海域執法」等虛假訊息，嚴正駁斥為惡意造假、扭曲事實。

海巡署指出，近日海巡艦艇在東沙海域驅離取締越界漁船時，中國海警船竟穿越台灣限制水域干擾海巡執法，形同護航海上環保流氓的保鑣，並企圖用假訊息掩飾違法行徑，無視海洋永續的普世價值，嚴正譴責這種悖離文明的蠻橫行為。

東沙島為台灣固有疆域，東沙環礁更是首座海洋國家公園，海巡署表示，歷年多次取締中國漁船在東沙海域違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜等保育類生物的野蠻行為，劣跡斑斑。

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同時，今年1月起至3月12日，已驅離中國越界漁船77艘次、扣留小舟6艘，中國這類假訊息不僅企圖誤導視聽，也無法掩蓋中國海警保駕護航環保流氓的事實。

海巡署呼籲，民眾不要掉入中國認知作戰的陷阱，為維護民心士氣，將以最堅定的立場及行動，捍衛主權及海洋權益。（編輯：張銘坤）1140327