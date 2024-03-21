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海巡署未建立金馬無人機區隊 周美伍：海空域敏感

2024/3/21 15:47
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（中央社記者吳書緯台北21日電）海巡署長周美伍今天指出，海巡署的無人機區隊目前只有北部、中部、南部、東部及艦隊分署建立，金馬澎分署並沒有建立，是考量金馬地區是非常狹窄的水域，空域相關要求比較精準也比較敏感，未來再評估前推到金門與馬祖是否可行。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告國家情報工作暨國家安全局業務，並備質詢。民進黨立委洪申翰質詢，指出日前金門周遭海域發生中國漁船翻覆時，執行無人機救援成效如何。

關於中國漁船14日清晨在金門海域翻覆沉沒，周美伍表示，當時發生在東碇島的救援事件，天候、海象不是很好，下午以後起霧，夜間幾乎都是濃霧，海巡署確實把金馬澎分署的2架多旋翼無人機帶到現場，但是受到海象、天候影響，並沒有使用無人機執行任務。

洪申翰追問，海巡署為何沒有派出飛行距離長、救援能力強的25公斤級無人機，這款無人機有即時監控錄影設備。

周美伍指出，25公斤級無人機區隊，目前只在海巡署北部分署、中部分署、南部分署、東部分署及艦隊分署等5個分署建立，金馬澎分署並未建立，因為當初考量因為金門、馬祖地區是非常狹窄水域，空域相關要求比較精準，也比較敏感，所以要等北、中、南、東與艦隊分署使用無人機一段時間，操作比較精準之後，再評估前推至金門、馬祖是否可行。

洪申翰說，無人機的救援不分國籍，這次中國漁民需要救援，未來可能是台灣民眾不幸發生事故也會有需求，為了保障搜救人員及民眾安全，要求海巡署及國安局合作評估，建置金馬無人機區隊，就近即時救援。

蔡明彥指出，將針對中共灰色地帶侵擾的各種新的樣態，以及整體國安考量提升量能，也指出無人化跟智能化是未來發展的重要趨勢。（編輯：楊凱翔）1130321

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